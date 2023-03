Belén Rodriguez rientra a Le Iene dopo l’assenza di una settimana fa per motivi di salute Belén Rodriguez rientrerà a Le Iene nella puntata di martedì 21 marzo dopo l’assenza di una settimana fa. La conduttrice era mancata per motivi di salute. Al suo posto l’attore Claudio Santamaria.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez rientra a Le Iene dopo l’assenza della scorsa settimana.La conduttorice era mancata a causa di motivi di salute. A sostituirla l’attore Claudio Santamaria. A partire da martedì 21 marzo, però, la conduttrice tornerà al suo posto nel programma ideato da Davide Parenti.

L’assenza di Belén Rodriguez, Santamaria: “Non è stata bene”

Era stato Claudio Santamaria, in studio al posto di Belén Rodriguez nella puntata de Le Iene in onda martedì 14 marzo a spiegare i motivi dell’assenza della conduttrice titolare. “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”, aveva annunciato Santamaria in apertura della scorsa puntata. Belén, aveva assicurato, avrebbe guardato la trasmissione da casa. Ma l'assenza forzata si è interrotta ad appena una settimana da quel momento con Belén che, tornata in forma, è pronta a riprendersi il suo posto.

Belén conduttrice in solitaria senza Teo Mammucari

Dallo scorso gennaio, Belén Rodriguez conduce Le Iene da sola. Il co-conduttore Teo Mammucari ha abbandonato il programma dopo una lite, mai confermata dai diretti interessati, con Davide Parenti, patron del programma. Pare che a provocare una fattura insanabile nel rapporto tra i due sia stata la scelta di Mammucari di condividere l’estratto di un servizio de Le Iene sul suo profilo Instagram. Una mossa contestata da Parenti. Ne sarebbe seguita una lite che avrebbe determinato la decisione di Mammucari di abbandonare lo studio de Le Iene nel bel mezzo delle prove a poche ore dalla diretta.