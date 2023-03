Belén Rodriguez assente a Le Iene, al suo posto Claudio Santamaria: “Non è stata bene, ci guarda” Belén Rodriguez non conduce la puntata de Le Iene di martedì 14 marzo. La presentatrice non è in studio, sostituita eccezionalmente dall’attore Claudio Santamaria. “Non è stata bene, ci segue da casa”, ha spiegato l’attore.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez non conduce la puntata de Le Iene di martedì 14 marzo. La conduttrice e showgirl argentina non è apparsa al consueto posto in trasmissione. Al suo posto l'attore Claudio Santamaria, subentrato eccezionalmente al timone dello show di Italia1.

Perché Belén Rodriguez è assente a Le Iene

La motivazione dell'assenza di Belén Rodriguez alle Iene è stata resa nota a inizio puntata. "Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!", ha spiegato Claudio Santamaria. Belén, negli ultimi mesi, è stata la sola presenza fissa al timone de Le Iene. Una situazione resasi necessaria dopo l'improvvisa uscita di scena di Teo Mammucari per ragioni che né il conduttore, né la rete hanno chiarito. A determinare l'improvvisa assenza di Mammucari, dopo 12 mesi di conduzione, sarebbe stata una lite con Davide Parenti, patron del programma. Il diverbio tra i due, mai smentito, sarebbe nato a partire dalla condivisione di un video, probabilmente una Instagram story, sui canali social di Mammucari. Il contenuto video di quella story farebbe riferimento a una serie di spezzoni di un servizio girato da Mammucari nei giorni antecedenti all'alterco. La decisione di condividere quel filmato sui social sarebbe stata contestata da Parenti. Ne sarebbe scaturita una lite, al termine della quale Mammucari avrebbe lasciato lo studio.

Belén assente sui social nelle ore precedenti la diretta de Le Iene

Diversamente da quanto accade di solito, Belén Rodriguez è rimasta lontana dai social network nelle ore che hanno preceduto la diretta de Le Iene del 14 marzo. In genere, la conduttrice posta dagli studi della trasmissione le Instagram stories che consentono ai suoi follower di seguirla passo dopo passo durante la realizzazione dei look previsti per la puntata. Una narrazione della quale la showgirl si occupa in prima persona ma alla quale, nella giornata di oggi, Belén non si è dedicata.