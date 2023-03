Belén Rodriguez sparisce da Instagram dopo l’assenza a Le Iene, la madre: “La gente la soffre” Dopo l’improvvisa assenza a Le Iene per motivi di salute, Belén Rodriguez sparisce anche da Instagram dal quale sembrerebbe essersi presa una pausa. Ma è la madre Veronica Cozzani a rispondere agli haters al posto della figlia.

A cura di Stefania Rocco

Che cosa sta accadendo a Belén Rodriguez? La showgirl argentina, conduttrice sempre più apprezzata in Italia, sembrerebbe essersi presa una pausa dai social. La sua improvvisa assenza era cominciata a qualche ora dall’inizio dell’ultima puntata de Le Iene, alla quale non ha partecipato. Al suo posto nel ruolo di conduttore l’attore Claudio Santamaria che aveva motivato così l’assenza della presentatrice ufficiale della show: “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”. Belén aveva smesso di postare contenuti su Instagram già ore prima dell’inizio della puntata de Le Iene. Non aveva nemmeno commentato la puntata né il saluto ricevuto da Santamaria,

Perché Belén Rodriguez non posta Instagram stories?

Ma l’improvviso silenzio di Belén Rodriguez non si è interrotto con la comunicazione dei motivi celati dietro la sua assenza. Da qualche giorno, ormai, la conduttrice on pubblica alcuna Instagram story. Un silenzio insolito per Belén, abituata utilizzare il suo profilo Instagram con una certa costanza. A che cosa è dovuta questa imperiosa sparizione? Sarà probabilmente la showgirl a chiarirlo nel corso delle prossime ore.

A difendere Belén Rodriguez è la madre Veronica Cozzani

Ma se l’attività social di Belén si è temporaneamente interrotta, lo stesso non si può dire di quella die suoi hater che continuano a criticarla approfittando delle foto che posta su Instagram. In uno degli ultimi scatti, a difendere la figlia dagli attacchi di una utente che l’aveva accusata di avere eccessivamente ritoccato il viso, è stata mamma Veronica Cozzani che ha risposto per le rime alla hater: “Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto”.