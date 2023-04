Belén Rodriguez assente a Le Iene, è la seconda volta in un mese Belén Rodriguez non condurrà la puntata de Le Iene di martedì 11 aprile. È la seconda volta in un mese che la conduttrice dello show si assenta. In studio Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez non condurrà la puntata de Le Iene di martedì 11 aprile. La conduttrice, apprende Fanpage.it, non sarà in studio a meno di un mese dalla precedente assenza, quando era stata sostituita da Claudio Santamaria.

In studio Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro

Secondo quanto apprende Fanpage.it, non è prevista alcuna sostituzione in vista dell’assenza di Belén di questa sera. A lanciare i servizi dallo studio saranno Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro. Non sono stati annunciati i motivi della mancata presenza della conduttrice ufficiale del programma. Con ogni probabilità, nel corso della diretta di questa sera, saranno spiegati i motivi che hanno costretto Rodriguez ad assentarsi nuovamente.

Belén già assente il 14 marzo scorso

Belén Rodriguez si era assentata già nella puntata di martedì 14 marzo 2023. A sostituirla era intervenuto l’attore Claudio Santamaria, alla sua prima esperienza al timone del celebre show di Italia 1. Era stato proprio l’attore a spiegare i motivi della mancata presenza della conduttrice ufficiale del programma: “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”. A distanza di una settimana da quel momento, tornata al suo posto in studio, era stata la stessa Belén a confermare di essere stata assente per motivi personali. “Avevo bisogno di fare il tagliando”, aveva spiegato sorridendo di fronte alle telecamere. A differenza della volta scorsa, l’assenza di Belén non è coincisa con una sparizione dai social. La conduttrice è attiva come al solito. Risalgono solo a qualche ora fa le ultime Instagram stories pubblicate sul suo profilo.