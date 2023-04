Belén torna a Le Iene: “Non sono incinta, in crisi o divorziata. Ero assente causa Covid” Belén Rodriguez torna a Le Iene e mette a tacere le voci circolate a proposito della sua assenza in studio la scorsa settimana. “Non sono incinta, non ho una crisi personale e non ho divorziato. Non c’ero perché avevo il Covid”, ha chiarito.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez torna a Le Iene dopo l’assenza di una settimana fa che, come aveva già chiarito in un video trasmesso durante la diretta di martedì 11 aprile, era da attribuire al Covid. Nonostante la precisazione, arrivata immediatamente dopo l’annuncio della sua assenza, si sono rincorse numerosi voci relative a una presunta crisi personale che avrebbe spinto la conduttrice argentina a disertare il programma.

La precisazione di Belén a Le Iene

“Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale”, così Belén Rodriguez è tornata sui motivi della sua assenza di una settimana fa, motivi da attribuire esclusivamente al fatto di essere risultata positiva al Covid, “La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”.

Belén assente in due puntate de Le Iene per motivi di salute

Era da attribuire a un altro problema di salute, invece, la prima assenza di Belén nella puntata de Le Iene del 14 marzo scorso. In quel caso, la conduttrice era stata sostituita dall’attore Claudio Santamaria, in studio al posto di Rodriguez. Era stato lo stesso attore, conduttore del format di Italia1 per una sera, a chiarire i motivi dell’assenza di Belén: “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”. Rientrata in studio una settimana dopo, Belén aveva confermato quanto raccontato da Santamaria: “Non sono stata bene, avevo bisogno di fare un tagliando”.