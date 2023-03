Belén Rodriguez non è incinta, smentita la terza gravidanza: “Una fake news” Belén Rodriguez non aspetta un bambino. A smentire l’indiscrezione che la voleva incinta – e che la stessa showgirl aveva inavvertitamente alimentato con un like sui social – è la diretta interessata.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez non è incinta. La showgirl e conduttrice de Le Iene smentisce la notizia secondo la quale sarebbe in attesa del terzo figlio, il secondo dal marito Stefano De Martino. Era stata lei stessa ad alimentare inavvertitamente il gossip relativo a una dolce attesa in corso, piazzando un like al commento di una follower che su Instagram le aveva chiesto se appettasse un bambino. Quel like aveva fatto il giro della rete, rafforzando i pettegolezzi a proposito di una terza gravidanza.

La smentita di Belén Rodriguez

Belén ha quindi deciso di intervenire e, pubblicando una foto scattata con i collaboratori Lollo e Antonio Perfetto, ha mostrato una pancia artificiale, uguale a quella sfoggiata dai due amici. “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!”, ha scritto divertita Belén, per poi puntualizzare, a scanso di equivoci, che la notizia della gravidanza è una fake news. Non è detto che la conduttrice non cambi idea in futuro. Già lo scorso anno aveva pubblicamente ammesso di desiderare un altro bambino.

I figli di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è già madre di due bambini. Il primogenito Santiago, 9 anni, è nato dalla lunga e travagliata storia d’amore con Stefano De Martino, marito dal quale si è separata più volte ma con il quale ha ritrovato un’intesa lo scorso anno. La secondogenita è la piccola Luna Marì, avuta dall’ex fidanzato Antonino Spinalbese. La piccola non ha ancora compiuto 2 anni e non ci sarebbe spazio per altri bambini, almeno per ora. Il post pubblicato da Belén è servito a smentire l’ennesima indiscrezione circolata sul conto della showgirl. La precisazione è arrivata dopo la mole di commenti che la showgirl argentina ha ricevuto sui social – e probabilmente in privato – a proposito di una eventuale gravidanza tenuta nascosta ai fan. Non ha commentato tali indiscrezioni il marito Stefano De Martino che, diventato un apprezzato conduttore Rai, da anni si tiene accuratamente lontano dal mondo della cronaca rosa.