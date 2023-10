Ascolti tv sabato 14 ottobre: chi ha vinto tra la partita Italia-Malta e Tu Si Que Vales Gli ascolti tv di sabato 14 ottobre 2023: l’Italia ha battuto Malta con 4 goal nella quinta partita delle qualificazioni Euro 2024, a Tu Si Que Vales nuovi talenti hanno conquistato il sì dei giudici. Ecco tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di sabato 14 ottobre ha regalato ai telespettatori informazione, intrattenimento e film per tutta la famiglia. Gli azzurri ieri sera sono scesi in campo per la quinta partita di qualificazioni agli Europei 2024: Rai Uno ha trasmesso il match che ha visto l'Italia battere Malta per 4 a 0. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales, su Italia Uno il film per grandi e piccini L’era glaciale – In rotta di collisione. Ecco tutti i dati auditel della serata e chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

Chi ha vinto tra Tu Si Que Vales e la partita Italia-Malta

Nel clamore del caso scommesse, su Rai Uno ieri, sabato 14 ottobre, è stata trasmessa in diretta dallo stadio San Nicola di Bari la quinta partita di qualificazioni agli Europei 2024, Italia-Malta conclusasi con la vittoria degli azzurri per 4 a 0. Il match è stato seguito da 5.658.000 spettatori pari al 31.2% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento in prima serata con Tu Si Que Vales che ha visto tra i numerosi artisti anche Ivan Di Fenza, il sosia di Gigi D'Alessio diventato virale su Tik Tok, ha registrato invece 3.940.000 spettatori con uno share del 29.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due altri due episodi della sesta stagione di S.W.A.T. sono stati seguiti da 747.000 spettatori (4.2% di share) Rai 3 ha trasmesso il documentario Italic, carattere italiano ed ha intrattenuto 461.000 spettatori e il 2.9% di share. L’era glaciale – In rotta di collisione andato in onda su Italia Uno ha totalizzato 703.000 spettatori (4.1% di share). Rocky IV in onda su Rete4 ha totalizzato 411.000 spettatori (2.55% di share), su La7 In altre parole ha segnato invece 793.000 spettatori con il 4.6% di share. 4 Ristoranti su Tv8 ha segnato 290.000 spettatori (2.1% di share), Faking It – Bugie o verità? sul Nove 241.000 spettatori (1.4% di share).