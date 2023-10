Italia-Malta 2-0, risultato in diretta alle Qualificazioni Europei: gol di Bonaventura e Berardi

La diretta di Italia-Malta per le Qualificazioni agli Europei 2024: 2-0 il risultato LIVE. La squadra di Spalletti cerca i tre punti per portarsi al secondo posto nel Gruppo C. Si gioca alle 20.45 allo stadio San Nicola di Bari, diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay. Gol di Bonaventura e Berardi.

Un successo riporterebbe gli Azzurri al secondo posto a pari punti con gli ucraini (ma con il beneficio dello scontro diretto vinto) e a -3 dall'Inghilterra, prossimo avversario (martedì 17 ottobre a Wembley, ore 20.45). Per la sfida odierna il ct Luciano Spalletti, ha messo in campo la migliore formazione possibile schierando un tridente inedito che prevede Berardi, Raspadori e Kean in attacco. Il forfait forzato di Zaccagni (l'ennesimo dopo Chiesa per infortunio) ha obbligato il commissario tecnico a chiamare El Shaarawy in Nazionale.

La vigilia surreale della gara di questa sera è stata caratterizzata dalle conseguenze del "caso scommesse illecite" partito dall'inchiesta della Procura di Torino. Nicolò Fagioli è il nome del primo calciatore coinvolto ma nelle ore successive, complici le rivelazioni di Corona, sono finiti sotto la lente degli inquirenti anche altri Azzurri (Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, entrambi hanno lasciato il ritiro di Coverciano). Ma la lista dei giocatori è destinata ad aumentare, sia per le informazioni in possesso dell'ex re dei paparazzi (che fa leva su una fonte interna al mondo del calcio) sia per gli sviluppi dell'indagine.