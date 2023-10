A Tu Si Que Vales arriva Ivan Di Fenza, chi è il “sosia” di Gigi D’Alessio virale su TikTok Tra i concorrenti della puntata del 14 ottobre di Tu Si Que Vales c’è anche Ivan Di Fenza. Originario di Napoli, 51 anni, si è presentato sul palco come “sosia” di Gigi D’Alessio, vista la grande somiglianza fisica. Su TikTok, dove è seguito da oltre 34mila follower, i video delle sue imitazioni sono virali.

A cura di Elisabetta Murina

Ivan Di Fenza è stato uno dei protagonisti della puntata di questa sera, sabato 14 ottobre, di Tu Si Que Vales. L'uomo, originario di Napoli, 51 anni, si è presentato sul palco come sosia di Gigi D'Alessio, cantando in playback alcune sue canzoni. Su TiKTok, ha un profilo seguito da oltre 34mila follower, dove condivide i video delle sue ironiche imitazioni, che spesso diventano virali.

Ivan Di Fenza, sosia di Gigi D'Alessio

Il concorrente è arrivato davanti ai giudici Lucina Litizzetto, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi con un microfono in mano e un'aria un pò spaesata. Dopo un momento di silenzio, in cui a fatica riusciva a dire il suo nome, si è presentato: "Sono Ivan Di Fenza, vengo da Napoli, ho 51 anni. Sono sposato con quattro figli". Poi ha spiegato cosa avrebbe fatto sul palco: "Sui social, su TikTok, sono diventato molto virale. Volevo chiedere sia al pubblico secondo voi a chi somiglio". La risposta è stata immediata: "Sei uguale a Gigi D'Alessio". E, infatti, la somiglianza estetica è stata subito evidente, anche se Littizzetto ha precisato scherzando: "Gigi ha un pò meno fronte".

L'esibizione del "sosia" di Gigi D'Alessio

A quel punto, il concorrente si è esibito in playback sulle note di Non Mollare mai, anche se non ha ricevuto il pieno consenso del pubblico, non essendo andato a tempo con tutte le parole del brano. In ongi caso, Ivan si è detto contento di essere salito sul palco: "Sono felicissimo, vada come vada. Sono stato felice di stare qua".

E, in effetti, sul suo profilo Tiktok (gigidalessiopezzott) faceva il conto alla rovescia per la puntata di questa sera. Sempre sul social , il 51enne condivide video in cui si cimenta nell'imitazione del cantante napoletano, con ironia e senza prendersi mai sul serio, coinvolgendo anche le persone che gli stanno intorno.