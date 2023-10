Ascolti tv martedì 10 ottobre: chi ha vinto tra Belve, Morgane e Come un gatto in tangenziale Gli ascolti tv di martedì 10 ottobre 2023: la sfida tra Morgane – Detective Geniale, Belve e Come un gatto in tangenziale in onda su Rai Uno, Rai Due e Canale 5. Tutti i dati auditel.

Ieri sera, martedì 10 ottobre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico intrattenimento, informazione e comicità. Canale5 per la serata ha scelto di trasmettere il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, in onda su Rai Uno invece è andato in onda un nuovo episodio di Morgane – Detective Geniale 3. Francesca Fagnani è tornata in onda su Rai Due in prima serata con il suo Belve: la puntata di ieri sera ha visto protagonisti Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Morgane – Detective Geniale, Belve e Come un gatto in tangenziale

Su Rai Uno il sesto episodio della terza stagione di Morgane – Detective Geniale 3 dal titolo "Il rasoio di Occam", ha registrato 2.522.000 spettatori pari al 13.9%. Canale 5 ha proposto agli spettatori Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, sequel del film Come un gatto in tangenziale, ed è stato seguito da 1.974.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai due invece è andata in onda la terza puntata di Belve: Francesca Fagnani con le interviste a Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile ha intrattenuto 1.235.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai 3 con Avanti popolo, programma di attualità che ha dato spazio alla guerra scoppiata tra Israele e Hamas, ha segnato 574.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%.. Le Iene, in onda su Italia Uno, che ha visto tra gli ospiti Benjamin Mascolo, ha intrattenuto 1.158.000 spettatori pari al 9.3% di share. È Sempre Cartabianca in onda su Rete 4 ha intrattenuto 869.000 spettatori con il 9.5% di share. DiMartedì in onda su La7 ha segnato 1.274.000 spettatori con uno share dell’8.1%, su Tv8 Pechino Express – La via delle Indie ha registrato 571.000 spettatori con il 3.6%.