Guerra Israele-Hamas, le news di oggi in diretta: massacro nel kibbutz israeliano di Kfar Aza, bombe al fosforo su Gaza

A Gaza, a causa dei continui bombardamenti israeliani, la situazione è catastrofica e gli ospedali sono sopraffatti dall'elevato numero di feriti. I team di Medici Senza Frontiere (MSF) continuano a lavorare senza per trattare le colpite e donare forniture mediche. Oltre ad essere attive all'ospedale di Al-Awda, dove solo ieri sono arrivate 50 persone dopo l'attacco al campo di Jabalya, le équipe di MSF hanno allestito una clinica nel centro di Gaza e hanno inviato team chirurgici in due ospedali. "In soli tre giorni abbiamo utilizzato le scorte di forniture mediche di tre settimane" afferma Léo Cans, capomissione di MSF in Palestina. I raid a Gaza hanno colpito edifici residenziali, scuole, campi rifugiati, ospedali e ambulanze. Tra questi è stato danneggiato l'ospedale Indonesian Hospital supportato da MSF, un'ambulanza che trasportava un ferito è stata distrutta di fronte all'ospedale in cui MSF lavora e in totale quattro ambulanze sono state colpite dagli attacchi, causando almeno un morto.