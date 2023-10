L’intervento di Elly Schlein: “Hamas va isolato dal resto del mondo arabo, dobbiamo fermare l’escalation” “Voltare le spalle all’intero popolo palestinese sarebbe, anche questo, un favore ad Hamas. Difendiamo, invece, gli innocenti con la politica e con la diplomazia. Isoliamo Hamas. Serve un’azione politica forte dell’Unione europea e dell’Italia”: sono le parole di Elly Schlein sul conflitto in Israele e Palestina.

Una condanna al "gravissimi e ingiustificato" attacco di Hamas, senza alcuna ambiguità. Dall'altra parte, però, non bisogna fare l'errore di identificare Hamas con il popolo palestinese, per cui vanno invece immediatamente creati dei corridoi umanitari da e per la Striscia di Gaza, in modo da evitare una terribile crisi umanitaria. È questo il messaggio lanciato dalla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che è intervenuta in Aula alla Camera in merito alla crisi in Medio Oriente, innescata dalla brutale aggressione dei miliziani di Hamas in territorio israeliano. Ora l'organizzazione va isolata, dal popolo palestinese e dall'intero mondo arabo, per "evitare un'escalation militare nell'area e un massacro umanitario", ha aggiunto la leader dem.

Schlein ha ripreso le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aveva avvertito di come l'attacco di Hamas rischiasse di estendere un conflitto con conseguenze devastanti. Un'aggressione gravissima, ha quindi ribadito la deputata, che ha attaccato deliberatamente dei civili: persone innocenti e indifese. "Gli attacchi di sabato in Israele costituiscono uno degli episodi di violenza più brutali degli ultimi cinquant'anni, che ci riporta alla mente scene orribili di sterminio che credevamo fossero superate per sempre", ha detto. Per poi sottolineare com questi attacchi avrebbero, una volta per tutte, dimostrato la vera natura di Hamas.

Ora questa organizzazione va fermata, ha aggiunto Schlein, lanciando un appello a tutte le forze politiche per lavorare alla diplomazia e a un dialogo che scongiuri l'escalation. L'unica soluzione, ha spiegato la leader dem, è quella dei due Stati in pacifica convivenza, ed è a questa che tutti gli attori in campo devono lavorare.

Nel frattempo, bisogna anche evitare la catastrofe umanitaria a Gaza. Vanno fornite acqua ed elettricità, così come altri beni essenziali: "Voltare le spalle all'intero popolo palestinese sarebbe, anche questo, un favore ad Hamas. Difendiamo, invece, gli innocenti con la politica e con la diplomazia. Isoliamo Hamas. Serve un'azione politica forte dell'Unione europea e dell'Italia".

Schlein ha concluso chiedendo all'Europa di essere protagonista, mettendo al centro della sua azione diplomatica alcuni principi, come il diritto di Israele a esistere come Stato e la libertà dei palestinesi di vivere in pace nelle loro case.

