Ascolti tv lunedì 4 dicembre: chi ha vinto tra Il metodo Fenoglio e il Grande Fratello Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Il metodo Fenoglio in onda su Rai 1 e il Grande Fratello trasmesso da Canale 5. Tutti i dati Auditel di lunedì 4 dicembre.

La prima serata di lunedì 4 dicembre, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata della fiction Il metodo Fenoglio – L'estate fredda. Canale5 ha trasmesso il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini. Su Rai2, spazio alla comicità di Ale e Franz. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Il metodo Fenoglio e il Grande Fratello

Rai1 ha trasmesso la seconda puntata de Il metodo Fenoglio. La fiction con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame ha registrato un calo. È stata seguita da 3.073.000 spettatori pari al 16.8% di share. Gianrico Carofiglio, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato perché i suoi libri sono diversi da ciò che gli spettatori stanno vedendo in tv. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata del Grande Fratello. In nomination Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Anita Olivieri e Sara Ricci. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha registrato 2.779.000 spettatori con uno share del 21.2%. Primeggiando, dunque, in termini di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 spazio alla comicità con Raiduo con Ale & Franz. Lo spettacolo è stato seguito da 1.010.000 spettatori pari al 5.2% di share. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Farwest. Il programma condotto da Salvo Sottile ha raccolto 755.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rete4, Quarta Repubblica. La trasmissione di Nicola Porro è stata seguita da 773.000 spettatori con il 5.3% di share. Infine, su Italia1 è andato in onda Vendetta. Il film con Bruce Willis, Clive Standen, Theo Rossi, Mike Tyson e Thomas Jane ha interessato 1.355.000 spettatori con il 7.2% di share.