Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 4 dicembre: quattro concorrenti in nomination Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 4 dicembre 2023 nessun concorrente è stato eliminato. Alex è stato il meno preferito dal pubblico ma ha deciso di saltare il prossimo televoto abbandonando il gioco. In nomination, al termine della serata, sono finiti: Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Anita Olivieri e Sara Ricci.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello del 4 dicembre 2023 nessun concorrente è stato eliminato. Il meno preferito del pubblico tra Perla Vatiero, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Paolo Masella e Rosy Chin è stato Alex. Il concorrente ha deciso però di saltare il prossimo televoto abbandonando definitivamente il gioco. In nomination sono finiti quattro concorrenti: Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Anita Olivieri e Sara Ricci. Nel corso della serata hanno fatto il loro ingresso due new entry, Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese, e Federico Massaro. Inoltre Mirko Brunetti ha parlato della difficile convivenza con Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Nessun eliminato nella puntata del 4 dicembre 2023

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 4 dicembre nessun concorrente è stato eliminato. Il meno preferito del pubblico tra i concorrenti in nomination (Perla Vatiero, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Paolo Masella e Rosy Chin) è stato Alex. Il concorrente è così andato in nomination diretta, ma ha deciso di abbandonare il gioco. Queste le percentuali di voto:

Perla Vatiero 55 %

Alex Schwazer 4 %

Giuseppe Garibaldi 12 %

Grecia Colmenares 10 %

Paolo Masella 14 %

Rosy Chin 5 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 4 dicembre, è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. Immuni i preferiti della Casa: Marco, Massimiliano, Paolo e Letizia. Anita è andata al televoto d'ufficio. Sempre la concorrente, chiamata a votare, ha fatto il nome di Mirko, Fiordaliso e Sara hanno indicato Perla e Mirko ha fatto il nome di Sara. Anche Giuseppe ha nominato Sara, mentre Grecia ha candidato Giuseppe. Perla nomina Sara e Mirko indica Rosy.

Quanto alle nomination segrete, in confessionale, Letizia fa il nome di Sara, così come Massilliano. Marco indica Giuseppe, mentre Paolo fa il nome di Sara, Vittorio quello di Perla e Beatrice quello di Mirko. I concorrenti più votati, quindi al televoto, sono Mirko, Perla, Sara e Anita.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 4 dicembre 2023

La puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 4 dicembre 2023, si è aperta con il confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L'ingresso di quest'ultima ha rotto gli equilibri e i due ex fidanzati di Temptation Island hanno deciso di allontanarsi. Alex Schwazer ha riabbracciato i suoi figli tra le lacrime e ha deciso di abbandonare il gioco. Poi Massimiliano Varrese ha accolto in casa la sua ex, Monia La Ferrera, diventata una nuova concorrente.