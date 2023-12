Massimiliano Varrese ritrova la sua ex Monia La Ferrera al Grande Fratello: “Il destino mi porta qui” Nella puntata del GF stasera, lunedì 4 dicembre, Monia La Ferrera è entrata a far parte del reality. Hostess originaria di Catania, è l’ex di Massimiliano Varrese. “Il destino mi porta qui” ha rivelato all’attore prima di conoscere tutti i suoi nuovi inquilini.

A cura di Gaia Martino

Monia La Ferrera ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. L'hostess originaria di Catania è l'ex di Massimiliano Varrese. Si conobbero in aeroporto e da lì scoppiò l'amore: hanno convissuto per 7 o 8 mesi prima di lasciarsi. "Fu lui a lasciarmi, era il 2008. Oggi abbiamo un bel rapporto. Mi chiamò prima di entrare nel reality" ha raccontato lei a Alfonso Signorini prima di varcare la porta rossa e rivedere il suo ex dopo 15 anni.

L'incontro tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera

Massimiliano Varrese, da solo in salotto in freeze, ha visto entrare nella casa del Grande Fratello la sua ex, Monia La Ferrera. "Ma veramente?" ha chiesto, poi la nuova concorrente ha dichiarato: "Sono emozionatissima. Ci è voluto il GF per farci rincontrare. Sono passati 15 anni, non ci siamo più visti, in questi 15 anni abbiamo vissuto 50 vite. Siamo diventati genitori, siamo diventati grandi, siamo persone migliori. Lo vedo, sono orgogliosa di te. Hai qualche capello bianco in più, ma da brizzolato sei un figone". "Perché sei qui?" ha così chiesto lui, "Il destino", la replica di lei.

Il commento di Massimiliano Varrese: "Sono confuso"

"Ci siamo lasciati tanti anni fa, io volevo stare da solo, lontano da tutti" ha raccontato Massimiliano Varrese nel ricordare la relazione con Monia La Ferrera: "Sempre bellissima, l'ho seguita in questi anni, ha delle figlie bellissime. Decidemmo subito di andare a vivere insieme. Monia arrivò in un periodo duro, è stata una prova anche per lei che l'ha formata molto". Poi ha svelato di averla cercata prima di iniziare la sua avventura al GF: "Prima di entrare qui ci siamo scambiati dei messaggi dopo 13 anni, la cercai io". Entrambi single, Signorini ha scherzato: "Siete belli, single, avrete tante cose di cui parlare, 13 anni da recuperare".