Alex Schwazer lascia il Grande Fratello dopo aver visto la famiglia: “Voglio venire via con voi” Dopo aver ricevuto una sorpresa da parte della sua famiglia, Alex Schwazer decide di lasciare la casa del Grande Fratello: “Non ce la faccio più”.

Alex Schwazer riceve una sorpresa nella puntata del 4 dicembre del Grande Fratello. Il campione sportivo ha ricevuto la visita a sorpresa della sua famiglia, sua moglie e i suoi due figli. Per Alex Schwazer, un dolce regalo: una bella camicia natalizia, così potrà sentirsi vicino alla famiglia nel periodo delle feste. "Non so cosa dire", è stata la reazione di Alex Schwazer: "Mi viene voglia di andare via con loro, voglio andare via con loro". Il tema è appunto questo: Alex Schwazer ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello, a prescindere dal televoto che comunque non lo aveva premiato, spedendolo al ballottaggio definitivo di sabato.

La sorpresa

Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer, è arrivata all'esterno della casa del Grande Fratello insieme ai figli Ida e Noah: "Ci manchi tanto e vogliamo dirti che siamo tanto fieri di te. Qualsiasi decisione tu fai, noi siamo al tuo fianco e come vedi ci siamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per te. C'è anche la camicia per te. La indosserai quando ti manchiamo e magari ti sentirai vicino a noi".

Alex Schwazer riflette sul futuro

Alex Schwazer è molto combattuto: "Non so cosa dire. È dura. Immaginare che domani partono da soli in treno, non è un pensiero bello". Lo sportivo è al televoto con Rosy Chin, Perla, Paolo, Giuseppe e Grecia, quindi potrebbe comunque uscire definitivamente dalla casa del Grande Fratello. Ma potrebbe anche scegliere di lasciare la casa anzitempo, così Alfonso Signorini gli propone: "Facciamo così. Quando avrai preso la tua decisione, avrai modo se decidi di rimanere nella casa, di riabbracciarli tutti e tre un'ultima volta. La decisione te la chiedo tra pochissimo e altrimenti avrai modo di rientrare nella casa e capire quello che il pubblico deciderà per te". Ma la decisione alla fine è presa: Alex Schwazer lascia la casa del Grande Fratello.