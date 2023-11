Il metodo Fenoglio, anticipazioni seconda puntata 4 dicembre: sangue a Bari, disperata caccia all’uomo Le anticipazioni della seconda puntata della serie tv Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, in onda lunedì 4 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della fiction con Alessio Boni.

Le anticipazioni della seconda puntata della serie tv Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, in onda lunedì 4 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo e nel quarto episodio della fiction con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame, nuovi colpi di scena. Attenzione spoiler. Bari si macchia di sangue, a causa di una spietata guerra criminale. Scatterà una disperata caccia all'uomo per impedire che ci siano altre vittime innocenti.

Trama della seconda puntata de Il metodo Fenoglio – L'estate fredda

Le anticipazioni della seconda puntata della serie tv Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, in onda lunedì 4 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 3, intitolato Fratelli, il maresciallo Fenoglio dovrà occuparsi di una vicenda particolarmente pericolosa e intricata. Negli ultimi mesi, infatti, Bari è in preda a una guerra criminale. Fenoglio e l'appuntato Pellecchia indagano per tentare di individuare i responsabili. La situazione precipita quando una sparatoria macchia di sangue la città, causando vittime innocenti che nulla hanno a che vedere con quel contesto criminale. Fenoglio scopre che a scontrarsi sono Grimaldi e Lopez, che un tempo erano alleati. Perché tra loro c'è tanta rabbia? Il maresciallo del Nucleo Operativo dei Carabinieri proverà a scoprirlo.

Fenoglio indaga su una sparatoria a Bari

Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, la serie tv di Rai1 con Alessio Boni

Nel corso della seconda puntata de Il maresciallo Fenoglio, in onda lunedì 4 dicembre, gli spettatori avranno modo di assistere anche al quarto episodio intitolato L'innocente. Il ritrovamento del corpo di una delle vittime della guerra criminale che sta insanguinando Bari, colpisce profondamente Fenoglio e i suoi colleghi. Nonostante siano scossi, si rimboccano subito le maniche per individuare il responsabile e non permettergli di mietere altre vittime. Scatta una disperata caccia all'uomo. L’appuntato Pellecchia e il PM D'Angelo si ritrovano a fare i conti con gli scheletri che emergono dal loro passato.