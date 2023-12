Gli ascolti tv di lunedì 11 dicembre: chi ha vinto tra Il metodo Fenoglio e Grande Fratello Gli ascolti tv di lunedì 11 dicembre 2023: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Il metodo Fenoglio e il Grande Fratello su Canale 5. Tutti i dati auditel della serata.

Ieri sera, lunedì 11 dicembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, film, trasmissioni di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai 1 è andato in onda il finale di stagione di Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, la fiction con Alessio Boni che potrebbe tornare presto con una seconda stagione, stando a quanto rivelato dall'attore protagonista. In onda, in diretta, su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello conclusasi senza eliminazioni. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv e tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con Il metodo Fenoglio e Canale 5 con il Grande Fratello

Il finale di stagione della fiction con Alessio Boni, Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, è stata seguita da 3.197.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello, conclusasi senza eliminazioni, con l'incontro tra Beatrice Luzzi e i figli e quello tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ha totalizzato 2.905.000 spettatori con uno share del 22.4%. La sfida in termini di ascolti tv è stata vinta, quindi, dalla serie televisiva in onda su Rai Uno.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai 2 Raiduo con Ale & Franz ha totalizzato 1.000.000 spettatori pari al 5.5% di share. Far west su Rai 3 ha registrato 628.000 spettatori pari al 3.8% di share. Quarta Repubblica su Rete4 ha raggiunto 634.000 spettatori (4.4% di share). Survive The Game su Italia 1 ha totalizzato 1.044.000 spettatori (5.7% di share). La Torre di Babele su La7 ha raggiunto 1.058.000 spettatori e il 5.5% di share. Gialappa Show Best of su Tv8 è stato visto da 512.000 spettatori con il 3.1% di share, Il contadino cerca moglie sul NOVE ha raggiunto invece 534.000 spettatori con il 2.8% di share.