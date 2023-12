Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata dell’11 dicembre: cinque concorrenti in nomination Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio sono finiti in nomination nella puntata del Grande Fratello dell’11 dicembre 2023. Nel corso della serata nessun concorrente è stato eliminato: il televoto ha deciso il meno votato, Sara.

Nella puntata del Grande Fratello dell'11 dicembre 2023 nessun concorrente è stato eliminato. Al televoto per l’eliminazione – che ci sarà nella prossima puntata – invece sono finiti Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio. Il televoto ha decretato il meno preferito dal pubblico: Sara è stata la concorrente che ha raggiunto il minor numero di voti ed è finita direttamente in nominaiton. Nel corso della puntata Mirko Brunetti ha avuto modo di confrontarsi con Perla Vatiero e Greta Rossetti, Beatrice Luzzi invece di riabbracciare i suoi figli.

Nessun eliminato nella puntata dell'11 dicembre

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello dell'11 dicembre 2023. Il televoto è servito a decretare il meno preferito del pubblico. Tra Perla Vatiero, Marco Maddaloni, Vittorio Menozzi e Sara Ricci, è stata quest'ultima a ricevere il minor numero di voti. È dunque finita in nomination: il prossimo televoto vedrà un'eliminazione.

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti finiti in nomination sono Beatrice, Grecia, Perla, Sara e Vittorio. Massimiliano, Anita, Fiordaliso e Giuseppe sono risultati immuni. Nelle nomination palesi Sara ha nominato Perla, quest'ultima invece Vittorio che ha ricambiato la nominaiton. Rosy ha nominato Vittorio, Marco e Paolo invece Grecia. Beatrice ha nominato Perla, Letizia ha fatto il nome di Marco, Grecia quello di Beatrice. In confessionale Giuseppe ha nominato Beatrice, così come Massimiliano. Fiordaliso ha nominato Perla, Anita invece Beatrice.

Cosa è successo al GF: le news della puntata dell'11 dicembre

Nella puntata del Grande Fratello dell'11 dicembre Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso in studio dopo l'eliminazione ed ha avuto modo di confrontarsi con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Beatrice Luzzi ha potuto riabbracciare i suoi figli, giunti in passerella per una sorpresa. La concorrente è tornata, poi, sugli scontri con Sara Ricci e Massimiliano Varrese.