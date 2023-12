Il metodo Fenoglio, anticipazioni quarta e ultima puntata dell’11 dicembre: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, in onda lunedì 11 dicembre su Rai1. La trama del finale di stagione della fiction con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, in onda lunedì 11 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale di stagione della fiction con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame non mancheranno i colpi di scena. Negli ultimi due episodi, il protagonista dovrà sfidare i suoi limiti. Fenoglio sarà messo davanti a un'importante decisione che rischia di cambiare il corso della sua vita. Attenzione spoiler.

Il metodo Fenoglio, anticipazioni ultima puntata dell'11 dicembre

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, in onda lunedì 11 dicembre su Rai1. Nell'episodio 7, intitolato Il male minore, Fenoglio sarà costretto a mettere di nuovo tutto in discussione. In particolare, entrerà in possesso di un'informazione pericolosa che riguarda il passato di un uomo di cui si fidava ciecamente. Gli eventi inizieranno a precipitare e Fenoglio si vedrà costretto a fare una scelta che potrebbe stravolgere la sua vita per sempre. Quale direzione deciderà di prendere? Riuscirà a sostenere il peso delle sue decisioni?

Fenoglio risolve il caso di omicidio che lo tormenta

Nella quarta e ultima puntata della fiction con Alessio Boni Il Metodo Fenoglio – L'estate fredda, scopriremo il finale di stagione. Nell'ottavo e ultimo episodio, intitolato Colpire al cuore, il protagonista riesce a risolvere un caso spinoso. Finalmente scopre il colpevole di un caso di omicidio che lo tormenta da tempo. Per portare a termine la risoluzione di questo enigma, però, Fenoglio è costretto a ricorrere all'aiuto di un amico in cui non spera più. Per scoprire come andrà a finire la prima stagione della fiction Il metodo Fenoglio – L'estate fredda occorrerà attendere lunedì 11 dicembre. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.