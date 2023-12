Un professore 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 21 dicembre: il finale di stagione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 2, in onda giovedì 21 dicembre, alle ore 21:30 su Rai1. Il finale di stagione della fiction con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo. Cosa succederà a Manuel, Simone, Mimmo, Dante e Anita.

Un professore 2, anticipazioni ultima puntata in onda giovedì 21 dicembre

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 2, in onda giovedì 21 dicembre, alle ore 21:30 su Rai1. La trama del finale di stagione della fiction con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Domenico Cuomo e Claudia Pandolfi. Attenzione spoiler. Ecco cosa succederà a Simone, Manuel, Mimmo, Nina, Dante e Anita.

Un professore 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 21 dicembre

La trama dell'ultima puntata della serie tv con Alessandro Gassmann

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Un professore 2, in onda giovedì 21 dicembre, alle ore 21:30 su Rai1. Nell'undicesimo episodio, intitolato Sartre: La libertà di scelta, la relazione tra Viola e Rayan procede a gonfie vele. I due sembrano davvero felici insieme. Dante, intanto, deve affrontare la sua malattia. Il professore è costretto a prendere una decisione difficile che riguarda i suoi problemi di salute. Inoltre, dovrà farsi carico di un'ulteriore preoccupazione: l'assistente sociale comunica a Dante e alla preside Smeriglio, che la piccola Lilli è stata rapita. Mimmo – guidato da Dante – decide di collaborare con la polizia perché Molosso e i suoi uomini paghino per i loro crimini. Manuel aiuta Nina nella sua fuga e la convince a nascondersi nella villa insieme alla figlia Lilli. Dante, però, si accorge che la piccola è a casa sua e intima a Nina di riportare immediatamente la bambina agli assistenti sociali. Se la famiglia affidataria sporgesse denuncia, le cose per lei si complicherebbero.

Manuel e Nina, il malore di Dante, la scelta di Mimmo e la reazione di Simone

Cosa succederà nel finale di stagione di Un professore 2

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Un professore 2, intitolato Epicuro: tra vita e morte, Grazie all'aiuto di Nicola, i genitori affidatari di Lilli non sporgono denuncia e Nina è salva. Per Dante e Anita è arrivato il momento della verità. Anita confessa al professore di averlo tradito con Nicola e Dante confessa ad Anita di averla tradita con Floriana. Dante porta la classe a fare lezione davanti all'ospedale, ma i suoi problemi di salute riemergono. Il professore ha un malore e viene operato d'urgenza. Mimmo segue alla lettera il piano concordato con Pantera, poi comunica a Simone che sarà inserito in un programma di protezione testimoni. Cosa succederà tra loro? Nicola aiuta Nina a trovare un lavoro, primo passo per poter riottenere l'affido di sua figlia. Poi, l'uomo comunica a Manuel e Anita che dovrà trasferirsi a Tokyo. Anita e Dante hanno un'altra possibilità di riavvicinarsi. Per scoprire tutti i dettagli del finale di stagione di Un professore 2, non resta che attendere giovedì 21 dicembre.