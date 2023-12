Un professore 2, anticipazioni quinta puntata del 14 dicembre: Mimmo e Simone sempre più vicini Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore 2, in onda giovedì 14 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Cosa succederà nei nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Attenzione spoiler.

Un professore 2, anticipazioni quinta puntata del 14 dicembre

Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore 2, in onda giovedì 14 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. La trama del nono e decimo episodio della fiction con Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra, Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita Ferro, Nicolas Maupas nel ruolo di Simone Balestra e Damiano Gavino nel ruolo di Manuel Ferro. Attenzione spoiler. Nina presenterà a Manuel sua figlia, ma quando avranno un incidente, gli assistenti sociali impediranno alla giovane di rivedere Lilli. Intanto, Mimmo e Simone saranno sempre più vicini.

Un professore 2, la trama della fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

Le anticipazioni della quinta puntata di Un professore 2, in onda giovedì 14 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nono episodio, intitolato Leibniz: Rimorsi e Rimpianti, Nina vorrebbe riottenere la custodia della figlia, è decisa a essere una madre presente per Lilli. Nicola, intanto, si reca da Dante perché ha bisogno che lui intervenga per aiutare Viola. In particolare, gli chiede di convincere la figlia a sottoporsi a un controllo da parte di un chirurgo che potrebbe operarla e migliorare la sua condizione.

Nina presenta a Manuel sua figlia, poi l'incidente compromette tutto

Simone affianca Mimmo in un'altra losca faccenda che gli ha affidato Molosso e questo porta i due ragazzi a essere sempre più vicini. Poi, Mimmo confida a Simone i propositi criminali di Molosso. Simone non se la sente di portare questo peso da solo, vuole fare qualcosa per aiutare Mimmo. Quindi dice tutto a suo padre. Dante non se ne sta di certo con le mani in mano. Chiama subito "Pantera", il suo amico poliziotto, per chiedergli cosa fare per aiutare Mimmo. Anita, Manuel, Nicola e Viola pranzano insieme, ma hanno uno scontro. Nina si fida ciecamente di Manuel, quindi vuole fargli conoscere sua figlia Lilli. Purtroppo i tre hanno un incidente. Gli assistenti sociali, dopo l'accaduto, impediscono a Nina di vedere la figlia.