Un professore 2, anticipazioni quarta puntata del 12 dicembre: Manuel sorprende Simone Le anticipazioni della quarta puntata di Un professore 2, in onda martedì 12 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino la vicinanza tra Simone e Manuel.

Un professore 2, nella quarta puntata la vicinanza tra Simone e Manuel

Le anticipazioni della quarta puntata di Un professore 2, in onda martedì 12 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori potranno assistere al settimo e all'ottavo episodio della fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Nella trama ci saranno colpi di scena per tutti i personaggi più amati, Dante Balestra, Anita Ferro, Simone Balestra e Manuel Ferro. Non mancherà un momento di vicinanza tra Simone e Manuel. Attenzione spoiler.

Un professore 2, anticipazioni quarta puntata del 12 dicembre

Le anticipazioni della quarta puntata di Un professore 2, in onda martedì 12 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 7, intitolato Freud: I padri, Anita prende una decisione sofferta. La donna, infatti, non si sente più a suo agio a vivere alla villa. Così, dopo la situazione complessa che si è creata con suo figlio e il distacco che ormai avverte da parte di Dante, decide di andarsene. Manuel, intanto, ha una confessione importante da fare a Viola. Le rivela di essere suo fratello. La reazione non sarà affatto quella sperata, la ragazza reagirà molto male.

Le condizioni di salute di Dante Balestra

Un professore 2, nel cast Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

Nell'ottavo episodio di Un professore 2, intitolato Kirkegaard: che ci faccio qui?, Molosso dal carcere scopre che sua moglie lo ha tradito. Così, si rivolge a Mimmo e gli chiede di consegnargli il nome dell'uomo che si è messo tra lui e sua moglie. Starà al giovane scoprire l'identità dell'amante. Luna è convinta che l'ammiratore segreto sia Rayan, così decide di baciarlo. Il suo gesto non fa affatto piacere a Viola. Si scatena la sua gelosia. Floriana e Virginia sono preoccupate per Dante e discutono insieme delle sue condizioni di salute. Mimmo e Simone condividono un momento di grande vicinanza nel corso del quale Ferro sorprende Balestra.