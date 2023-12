Il metodo Fenoglio 2 si farà? Alessio Boni su seconda stagione: “A maggio le riprese se tutto va bene” La seconda stagione de Il metodo Fenoglio si farà? Alessio Boni, che nella serie interpreta il protagonista, si è detto desideroso di tornare a interpretare il maresciallo dei carabinieri in forza al Nucleo Operativo di Bari.

Il metodo Fenoglio 2, cosa sappiamo della seconda stagione con Alessio Boni

Lunedì 11 dicembre, Rai1 trasmetterà la quarta e ultima puntata della fiction Il metodo Fenoglio – L'estate fredda. Ma quale sarà il futuro della serie tv con Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame. Il metodo Fenoglio 2 si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione.

Il metodo Fenoglio, seconda stagione: le parole di Alessio Boni

Il metodo Fenoglio 2, Alessio Boni dice sì

La prima stagione della fiction in quattro puntate Il metodo Fenoglio è tratta dal romanzo di Gianrico Carofiglio "L'estate fredda". Restano altri due libri dedicati al maresciallo: "Una mutevole verità" e "La versione di Fenoglio". Questo, ovviamente, depone a favore dell'ipotesi che si faccia la seconda stagione. A tutto ciò, si aggiunge l'intenzione dell'attore Alessio Boni di tornare a vestire i panni del protagonista Pietro Fenoglio. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, ha dichiarato che – se tutto dovesse andare per il verso giusto – le riprese delle nuove puntate inizierebbero a maggio 2024: "Se tutto va bene, a maggio vorrei tornare a Bari per girare le nuove puntate de Il metodo Fenoglio". Il metodo Fenoglio 2 dovrebbe andare in onda nel 2025.

Alessio Boni dice sì a Il metodo Fenoglio 2

Il cast della serie Il metodo Fenoglio

Alessio Boni, in un'intervista rilasciata a Visto, ha raccontato cosa lo ha colpito del personaggio di Pietro Fenoglio: "Lui vorrebbe ammanettare tutti ma senza manette, vorrebbe vincere in una sorta di gioco a scacchi con la testa. Il personaggio mi è piaciuto fin dall'inizio proprio perché è anomalo. È un letterato, è un colto. Dopo La meglio gioventù mi hanno proposto vari ruoli di investigatori, ma li ho rifiutati perché mancava la veridicità, che invece ho trovato in questa storia". E ha spiegato come si è preparato a interpretarlo:

Ho cercato di approfondire aspetti del personaggio che potrebbero non emergere direttamente dalla sceneggiatura, come la figura della madre, le dinamiche familiari e il rapporto con il padre. Queste informazioni, anche se non sono trattate esplicitamente nella serie, hanno contribuito a farmi immergere completamente nei panni di Fenoglio. Inoltre, ho parlato con alcuni operatori delle Forze dell'Ordine, anche se il mio personaggio fa parte del Nucleo Operativo e indossa la divisa solo in circostanze ufficiali, vestendo principalmente in borghese. Nella serie solo in un paio di scene sono in divisa.

Gli ascolti de Il metodo Fenoglio – L'estate fredda

Gli ascolti della prima stagione de Il metodo Fenoglio

Vediamo ora i dati di ascolto registrati dalle prime tre puntate della fiction Il metodo Fenoglio – L'estate fredda. La prima puntata, trasmessa lunedì 27 novembre, è stata seguita da 3.802.000 spettatori pari al 20.8% di share. La seconda puntata, andata in onda lunedì 4 dicembre, ha registrato un primo calo con 3.073.000 spettatori pari al 16.8% di share. La terza puntata, trasmessa il 10 dicembre, ha registrato il dato più basso di questa prima stagione: 2.480.000 spettatori pari al 13.6% di share. Non resta che attendere che si pronunci la Rai, per comprendere se i dati degli ascolti possano influire sul futuro della serie, magari immaginando una seconda stagione composta da meno episodi.