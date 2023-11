Il metodo Fenoglio: trama, cast e puntate della serie di Rai1 con Alessio Boni Da lunedì 27 novembre, in prima serata su Rai1, va in onda la fiction “Il Metodo Fenoglio”. Nel cast ci sono Alessio Boni, nei panni del maresciallo Pietro Fenoglio, Giulia Bevilacqua, Francesco Centorame, Pietro Sassarelli. Tutto quello che c’è da sapere sulla serie.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Vecchio, Paolo Sassanelli, Francesco Centorame e Alessio Boni, interpreti di Gemma D'Angelo, Pellacchia, Montemurro e il Maresciallo Fenoglio

Da lunedì 27 novembre, in prima serata su Rai1, va in onda Il metodo Fenoglio. La fiction è ispirata alla trilogia Il Maresciallo Fenoglio di Gianrico Carofiglio, che ha curato anche la sceneggiatura. Si tratta di otto episodi in totale, suddivisi in quattro prime serate, in cui vengono raccontate le vicende del maresciallo Fenoglio, ambientate nel 1991 a Bari. Il protagonista, il maresciallo Fenoglio, fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri e cerca di capire le cause di violenza senza precedenti in città, a poca distanza dall'esplosione del Teatro Petruzzelli. Poco dopo, un fatto sconvolge ancora di più la città: il sequestro del figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e pericoloso del territorio. Nel cast ci sono Alessio Boni, nei panni del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio, poi Paolo Sassanelli, Michele Venitucci, Francesco Centorame, Marcello Prayer, Giulia Vecchio e Giulia Bevilacqua.

Anticipazioni della prima puntata di lunedì 27 novembre

Alessio Boni nei panni del Maresciallo Fenoglio

Il primo episodio, in onda lunedì 27 novembre, si intitola Una storia semplice. A Bari, nell'ottobre del 1991, viene commesso l'omicidio di un usuraio. Caso che, ai molti, sembra solo uno dei tanti da archiviare rapidamente. Non è di questa idea il maresciallo Pietro Fenoglio, che fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri. Convinto che non si tratti di una storia semplice e che la malavita locale sia coinvolta, decide di indagare.

Nel secondo episodio, dal titolo Una mutevole verità, Fenoglio continua ad avere dubbi sull'omicidio dell'usuraio, anche se all'apparenza il caso sembra essere stato risolto. Nel frattempo, il rapporto tra Nicola Grimaldi, boss a capo della mafia barese, e il suo luogotenente Vito Lopez è sempre più sul filo del rasoio e costellato di delitti.

La trama di "Il metodo Fenoglio" tra fatti veri e finzione

Michele Venitucci e Giulia Vecchio nei panni di Vito Lopez e Gemma D'Angelo

La fiction è ambientata a Bari nell'ottobre 1991, a poca distanza dall'incendio del Teatro Petruzzelli. La città pugliese è nel caos, tra agguati e uccisioni, che rendono molto difficile viverci. Il maresciallo piemontese Fenoglio, che fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri, cerca di capire le cause di questa violenza senza precedenti. Poco dopo, un fatto sconvolge ancora di più la città: il sequestro del figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e pericoloso del territorio. Il sospetto è che sia nata una vera e proprio mafia barese, presunta responsabile dell'accaduto. Fenoglio, insieme all'appuntato Pellecchia, cerca di indagare sulla vicenda, scontrarsi con la PM Gemma D'Angelo. I sospetti si concentrano su Vito Lopez, ex braccio destro del boss Grimaldi: sarà davvero lui l'artefice o solo un capro espiatorio?

Il cast di "Il metodo Fenoglio": attori e personaggi

Alessio Boni, interprete del personaggio il maresciallo Fenoglio

Alessio Boni interpreta Pietro Fenoglio

Paolo Sassanelli interpreta Antonio Pellecchia

Giulia Bevilacqua interpreta Serena Morandi

Giulia Vecchio interpreta Gemma D'Angelo

Michele Venitucci interpreta Vito Lopez

Marcello Prayer interpreta Nicola Grimaldi

Francesco Centorame interpreta Montemurro

Bianca Nappi interpreta Tonia Grimaldi

Betti Pedrazzi interpreta Dottoressa Bermond

Gianpiero Borgia interpreta Cutrone

Francesco Foti interpreta Valente

Alessandro Carbonara interpreta Grandolfo

Pio Stellaccio interpreta Savicchio

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Alessio Boni nei panni del Maresciallo Pietro Fenoglio

La serie tv Il metodo Fenoglio è composta da quattro puntate e otto episodi, in onda ogni lunedì alle ore 21:30 su Rai1. Gli episodi sono disponibili in diretta streaming e in replica su RaiPlay. Ecco la programmazione completa della serie:

Prima puntata in onda lunedì 27 novembre

Seconda puntata in onda lunedì 4 dicembre

Terza puntata in onda lunedì 11 dicembre

Quarta puntata in onda lunedì 17 dicembre

Dove è stato girato Il Metodo Fenoglio- l'estate fredda

La serie è ambientata a Bari nel 1991 ed è stata girata prevalentemente nella città pugliese, capoluogo di provincia. Le riprese si sono svolte nel 2022 nell'omonima città e alcune scene hanno coinvolto anche il comune di Mola di Bari.