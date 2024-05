video suggerito

Ascolti tv di mercoledì 22 maggio: chi ha vinto tra Atalanta-Bayer Leverkusen e Isola dei Famosi La sfida in termini di ascolti tv tra la finale di Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen, trasmessa su Rai1 e l'Isola dei Famosi, reality in onda su Canale5.

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, mercoledì 22 maggio 2024, ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di informazione e sport. Su Rai 1 è stata trasmessa, in diretta, la finale di Europa League che ha visto l'Atalanta di Gasperini alzare la coppa dopo aver battuto per 3 a 0 il Bayer Leverkusen. Su Canale5 è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality con Vladimir Luxuria che ha visto l'eliminazione di Greta Zuccarello. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Atalanta-Bayer Leverkusen e Canale5 con L'Isola dei Famosi

La finale di Europa League andata in scena sul campo Aviva Stadium di Dublino che ha visto scontrarsi l'Atalanta e Bayer Leverkusen e conclusasi con la vittoria della squadra di Gasperini è stata seguita ieri sera, in prima serata su Rai1, da X spettatori pari ad uno share del %.

La nuova puntata dell'Isola dei Famosi che ha visto Greta Zuccarello eliminata e la sorpresa per Khady che ha potuto risentire il padre dopo mesi è stata seguita da X spettatori pari ad uno share del %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati auditel di ieri sera

Delitti in Paradiso, la serie tv trasmessa su Rai2 in prima serata, ha raggiunto ieri sera X spettatori pari ad uno share del %. Chi l'ha visto? su Rai3 ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %, il film Il principe cerca figlio su Italia Uno ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %. Fuori dal coro su Rete4 è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %, Attacco al potere – Olympus has fallen su Tv8 è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %. L'amore bugiardo – Gone Girl sul NOVE ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %.