video suggerito

All’Isola 2024 Khady in lacrime per il padre, che sente dopo mesi: “Fiero di te, ti aspetto a casa” Nella puntata del 22 maggio dell’Isola dei famosi 2024, Khady Gueye ha raccontato la sua storia familiare, affrontando un vero e proprio viaggio nella sua vita. La naufraga ha anche ricevuto un videomessaggio del padre, che non aveva potuto salutare prima di partire per problemi di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 22 maggio dell‘Isola dei famosi 2024, Khady Gueye ha raccontato la sua storia familiare. La naufraga ha affrontato un ‘viaggio nelle emozioni‘ durante la diretta, passo dopo passo, parlando dei fratelli, della nonna, della mamma e anche del padre.

La storia familiare di Khady

Su un ponte sospeso in acqua, Khady ha fatto un viaggio nella sua vita ripercorrendo, passo dopo passo, il rapporto con le persone più importanti. Sul primo gradino si legge nonna, la persona con cui la naufraga ha passato i primi anni di vita in Senegal e di cui porta anche il nome. "È stata il mio tutto negli tutti gli anni in Senegal, ho dei ricordi bellissimi di quel periodo, in cui mi sono sentita più libera", ha spiegato. Poi i fratelli: "Ne ho due, sono persone di cui ho tantissima stima, il mio orgoglio più grande". Insieme a loro, è arrivata per la prima volta in Italia dal Senegal: "Ho il ricordo di me davanti alle scale mobili a Milano, non le avevo mai viste. Ho aspettato un'ora prima di salire. Siamo sempre stati accolti benissimo".

La modella è anche molto legata alla madre, che la settimana scorsa non ha incontrato preferendo dare del cibo a sè e al resto del gruppo. "È il mio mondo, la persona più importante. Quando mi alzo penso sempre a lei, penso a renderla orgogliosa", ha spiegato. La donna in studio ha poi letto alcune parole per la figlia:

Mi hai sempre detto di essere un modello ma stasera sono qui per dirti che sei tu un modello per me, fonte di ispirazione continua. Sei la ragazza che a 18 anni iniziava a lavorare per aiutare la famiglia, sono molto orgogliosa di te. Sei una ragazza tenace che segue i suoi sogni, senza calpestare gli altri.

Il videomessaggio del padre

L'ultimo gradino del ponte, per Khady, ha riguardato il padre. Prima di partire per l'Honduras la naufraga non ha potuto salutarlo perché si trovava in Senegal per alcuni problemi di salute. "Ho sempre cercato la sua approvazione. vorrei chiedergli scusa per tante cose successe e se a volte sono stata una figlia fuori controllo", ha spiegato la concorrente a Luxuria. In fondo al ponte, poi, si è commossa vedendo un videomessaggio del padre, che sta meglio ed è rientrato in Italia: "Sto meglio, non vedo l'ora di abbracciarti, sono molto fiero di te. Ti fai rispettare, sei fortissima come sempre, continua così. Ti aspetto a casa".