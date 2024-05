video suggerito

Isola dei famosi 2024, Greta Zuccarello eliminata: i nomi dei cinque naufraghi in nomination Greta Zuccarello è l'eliminata nella puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. Leader della settimana è stata Matilde Brandi. In nomination cinque naufraghi: Dario Cassini, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Franco.

A cura di Elisabetta Murina

Greta Zuccarello è la naufraga eliminata nella puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. La concorrente ha perso al televoto contro Aras Senol e Artur Dainese. Matilde Brandi è il leader della settimana, mentre in nomination sono finiti cinque naufraghi: Dario Cassini, Edoardo Franco, Artur Dainese, Karina Sapsai e Linda Morselli

Chi è l’eliminato della puntata del 22 maggio dell’Isola dei famosi

A rischio eliminazione, nella puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi, c'erano tre naufraghi: Aras, Greta e Artur. Il primo a essersi salvato, con il 59% delle preferenze da parte del pubblico, è stato Aras. Poi Vladimir Luxuria ha aperto un televoto flash tra Greta e Artur. A dover lasciare definitivamente la Playa è stata Greta Zuccarello che ha concluso la sua esperienza nel reality di Canale 5, dopo essere stata una delle protagoniste più attive sull'Isola, capace anche di creare non poche dinamiche tra i naufraghi. Prima di andare via, come consuetudine vuole, ha dovuto dare il suo bacio di Giuda e ha scelto come concorrente Dario Cassini che, infatti, è così finito in nomination.

Cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi

La puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi si è aperta con un confronto tra Greta Zuccarello e Artur Dainese, che fin dall'inizio non sono mai andati d'accordo. I due hanno avuto modo di trovarsi per la prima volta faccia a faccia e di parlarsi con sincerità. Il loro confronto ha dato il via a una discussione in studio tra la mamma di Greta e l'ex naufraga Rosanna Lodi. Spazio poi a un emozionante viaggio nella vita di Khady Gueye, che ha parlato della sua famiglia e ricevuto un videomessaggio da parte del padre, che non vede e non sente da mesi. Durante la puntata, poi, non sono mancate prove che hanno messo sotto pressione i naufraghi, ma stavolta ad avere la meglio è stata Matilde Brandi che si è conquistata il ruolo di leader della settimana, vincendo la sfida finale di apnea contro Edoardo Stoppa. Intanto si inizia a parlare di strategie, dal momento che la finale è alle porte e Cassini non nasconde che il suo obiettivo sia quello di superare proprio Stoppa.