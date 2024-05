video suggerito

Isola 2024, Greta Zuccarello contro Artur Dainese: "Falso, disonesto, il tuo ruolo è sterminarci" Nella puntata dell'Isola dei famosi 2024 trasmessa mercoledì 22 maggio, il faccia a faccia tra Artur Dainese e Greta Zuccarello dopo le liti dei giorni scorsi.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2024 trasmessa mercoledì 22 maggio, il faccia a faccia tra Artur Dainese e Greta Zuccarello che nel corso della settimana hanno avuto diversi scontri. Tra loro sono volate parole forti. La concorrente ha definito il naufrago "disonesto", "falso" e incapace di rispettare le regole. Per Artur, invece, Greta sarebbe una "manipolatrice" che preferisce prendere il sole anziché aiutare il gruppo.

Cosa è successo tra Artur Dainese e Greta Zuccarello

In settimana c'è stata tensione tra Greta Zuccarello e Artur Dainese. La naufraga ha accusato il concorrente: "Tu non fai un cavolo, è quello che dice la maggior parte delle persone". Poi, ha rimarcato come – a suo dire – Artur sia solito fare "il bis e il tris" quando si tratta di mangiare. Osservazione a cui Dainese ha replicato: "Che problema hai Greta, c'è qualcosa che ti preoccupa?". E Greta ha chiarito: "Non rispetti le regole". Zuccarello, in confessionale, ha raccontato:

Il caso ha voluto che io sia in nomination con Artur. Abbiamo modi diversi di vivere l'isola. Io sono venuta per un'esperienza personale e di crescita. Già ho vinto. Artur è venuto qua per sconfiggerci tutti. Pensa solo a se stesso. Il suo ruolo è quello di sterminarci tutti. In qualsiasi modo, con onestà, disonestà, falsità, finti sorrisi, finti abbracci.

Artur ha detto di lei: "Manipola le persone, non mi piacciono questi giochetti. Io sono più schietto, lei è brava a girare intorno e puntare il dito".

Il faccia a faccia tra i due naufraghi dell'Isola dei famosi 2024

Greta Zuccarello, al momento del faccia a faccia, ha spiegato di non provare odio nei confronti di Artur ma ritiene che ci siano concorrenti che giocano in modo "più pulito". Dainese è stato lapidario: "E non sei tu". Luxuria ha rimarcato: "Hai sentito Artur? Sei cinico, spietato, disonesto". E il concorrente ha concluso:

Sì, un mostro. Lei è una manipolatrice. Prima di puntare il dito, ti sei preoccupata di parlare con il gruppo. Secondo me Greta qua è venuta a fare la sua vacanza, non la sua esperienza personale. Non dà tantissimo contributo al gruppo. Fa il bagno e prende il sole. Lei parla alle spalle.