video suggerito

Lite in studio all’Isola 2024, scontro in diretta tra Rosanna Lodi e la madre di Greta: “Basta arrogante” Scontro in studio all’Isola dei famosi 2024. Francesca, madre di Greta Zuccarello, ha difeso sua figlia dalle parole poco lusinghiere pronunciate dall’ex naufraga Rosanna Lodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alta tensione nella puntata dell'Isola dei famosi 2024 trasmessa mercoledì 22 maggio. In studio è scoppiata una lite tra la ex naufraga Rosanna Lodi e la madre di Greta Zuccarello, la signora Francesca. Il motivo scatenante? Le parole poco lusinghiere che Rosanna ha rivolto alla concorrente. Ma andiamo con ordine.

Isola dei famosi 2024, Rosanna Lodi critica Greta Zuccarello

Rosanna Lodi, presente in studio, è stata chiamata a commentare il confronto tra Artur e Greta appena andato in onda. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi ha attaccato Greta Zuccarello accusandola di avere "la lingua biforcuta". Poi, ha aggiunto:

Hai troppa voglia di andare veloce, poi caschi e sbatti la faccia. Vai piano, hai troppa voglia di arrivare. Hai questa arroganza che spesso ci metti. Se non lo facessi, saresti anche piacevole. Mi hai fatto anche tenerezza.

Greta Zuccarello, in collegamento dall'Honduras, ha detto di vedere "tanto rancore" da parte della ex concorrente, che di persona non avrebbe mai osato rivolgerle parole simili. Infine, ha spiegato che solo chi la conosce bene può giudicare il suo carattere. Così, è intervenuta sua madre.

Lite in studio tra Rosanna Lodi e la madre di Greta Zuccarello

La signora Francesca, madre di Greta Zuccarello, ha replicato con fermezza a Rosanna Lodi: "La sua è arroganza. Un accanimento fin dall'inizio. Lo dica il vero motivo. Lei ha iniziato uno show con Samuel e Greta e lo sta finendo adesso. Ancora! Per avere la telecamera. Ma se la prenda la telecamera. Io a lei non devo dire niente. Adesso basta, il suo show l'ha fatto. Si limiti, perché sta pontificando". Così, Rosanna Lodi ha pensato fosse il momento giusto per rimarcare che lei lavora in televisione e le telecamere non le mancano di certo:

A me le telecamere non mancano, a casa, da noi a 7Gold (la rete televisiva per cui lavora, ndr) ce le abbiamo. Non è che ci mancano. A me non mancano le telecamere.

Vladimir Luxuria prima le ha chiesto se si stesse riferendo alle telecamere di sorveglianza di casa sua, poi ha concluso lapidaria: "Neanche la parola ti manca. Stai zitta".