Amazon Prime Video 2023/2024, tutte le novità: intrattenimento, serie e film della prossima stagione Prime Video si prepara ad una nuova stagione puntando ancora sull’intrattenimento. Oltre alla riconferma degli show più amati, tante anche le novità con Lillo Petrolo, Frank Matano, Fabio Balsamo e Aurora Leone, ma anche Fabio De Luigi con un nuovo show e Christian De Sica con un titolo esilarante, per una stagione tutta da ridere.

A cura di Giulia Turco

Prime Video si prepara alla nuova stagione 2023/2024 che sarà ricca di novità, tra intrattenimento, serie tv e film. Alla base, tanta comicità con la riconferma dei volti più amati dagli italiani come Lillo Petrolo, Frank Matano, Fabio Balsamo e Aurora Leone, e dei format che hanno entusiasmato il pubblico negli ultimi anni. Tante anche le nuove produzioni tutte italiane. Ecco le novità in streaming a partire dal prossimo autunno.

Le novità delle serie tv su Amazon Prime Video

Tra le novità che riguardano il mondo delle serie spicca Gigolò per caso, la serie comedy con un cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica, del quale fanno parte Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori, ma anche Sandra Miro, Virginia Raffaele, Isabella Ferrari, Gloria Guida. Un progetto di sei episodi che racconta la storia di Alfonso (Sermonti) il quale scopre il passato nascosto del padre (De Sica) che gli ha tenuto nascosto il suo vero mestiere: quello del gigolò.

No Activity – Niente da segnalare è la serie che rende protagonisti Rocco Papaleo e Fabio Balsamo, due criminali in fuga da una coppia di poliziotti, Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, che potranno contare sul sostegno di due operatrici della centrale, ovvero Carla Signoris ed Emanuela Fanelli. Nell’estenuante attesa di un carico importante che tarda ad arrivare, spazio alle risate. Nel cast anche Maccio Capatonda. Disponibile nel 2024.

Per il capitolo comicità torna anche la serie dedicata a Lillo Petrolo e il suo personaggio di Posaman, Sono Lillo. Nella seconda stagione il supereroe gode ormai di un’enorme popolarità, ma nulla è scontato quando Lillo si trova a dover recitare in un colossale su Posaman in versione camorrista. Disponibile nel 2024. Per la gioia dei più piccoli, protagonisti della nuova stagione di Prime saranno anche i Me contro Te, con la seconda stagione della serie dal titolo La famiglia reale. Disponibile nel 2023.

Antonia, disponibile nel 2024, è una serie dramedy dai toni ironici che racconta la storia di una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Troverà il suo equilibrio nella giungla urbana di Roma, per poi scoprire una dolorosa diagnosi di endometriosi. Ideata da Chiara Martegiani e diretta da Chiara Malta con la supervisione di Valerio Mastandrea, vanta nel cast la presenza di Barbara Chichiarelli, Emanuele Infatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli. Sul più bello – La Serie, disponibile nel 2024, racconta le avventure di Marta, salvatasi dall’operazione ai polmoni, che vuole riprendere in mano la propria vita. Torna anche la seconda stagione di Monterossi con Tommaso Ragno, Diego Ribon e Carla Signoris. Disponibile nel 2023.

Le novità dell'intrattenimento su Amazon Prime Video

L’intrattenimento riparte da una frizzante novità a tema musicale, quella di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna: un gruppo di sei concorrenti si sfidano a suon di hot del passato e del presente. Una sola regola: nessuno di loro è un professionista. Condotto da Dargen D’Amico, presenta un cast eterogeneo, da Claudia Gerini ad Alessia Lanza, Francesca Manzoni, Tommaso Zorzi e tanti altri. Disponibile nel 2023.

Fabio De Luigi si cimenta in un prodotto per l’intrattenimento Prime Video. Si intitola Amazing – Fabio De Luigi e vedrà l’attore protagonista di una notte in un lussuoso hotel in cui riceverà un prestigioso premio alla carriera. Con la partecipazione, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni, sarà disponibile nel 2023.

Prova Sa Sa torna con la seconda stagione. Il comedy show basato sull’improvvisazione di Frank Matano è pronto a far ridere ancora il pubblico con quattro nuovi episodi e una batteria di comici da Maccio Capatonda a Maria Di Biase, Aurora Leone e Francesco Mandelli. Disponibile nel 2023.

Le novità dei film su Amazon Prime Video

Protagonista del periodo delle feste sarà ancora una volta Lillo Petrolo con un film di natale dal titolo Elf Me. Diana Del Bufalo e Raoul Bova saranno protagonisti di Pensati Sexy, un viaggio tragicomico nella vita di Maddalena che, rimasta senza lavoro, si affiderà ai consiglio della pornostar Valentina Nappi, nel cast della serie insiema a Jenny De Nucci, Angela Finocchiaro e tanti altri. Tra i film spiccano anche il titolo di Addio al Nubilato 2, con Laura Chiatti e Chiara Francini, prodotto da Santo Versace in collaborazione con Prime, e Gli Addestratori, con l’ironia di Lillo Petrolo, Geppi Cucciari e Giovanni Vernia. Il cast con Ciro Priello, Fabio Balsamo e Valeria Angione, tra i tanti, torna con il secondo capitolo di Falla Girare.

Per quanto riguarda le serie torna anche la seconda stagione di Prisma, la serie young adult diretta da Ludovico Bessegato e per l’intrattenimento lo show comico da Mago Forest condotto Lol Talent Show – Chi fa ridere è dentro, spin off de programma la cui quarta stagione andrà in onda nel 2024. A decretare il vincitore che entrerà a far parte del cast ufficiale una giuria compassata da Elio, Kartia Follesa e Angelo Pintus.