LOL diventa un talent show, nuovo programma per scegliere un concorrente della prossima edizione A partire dal 2024 prende il via un nuovo esperimento di Amazon, con lo spin off di LOL per cercare uno dei dieci concorrenti della quarta edizione dello show.

A cura di Andrea Parrella

LOL è stata una tra le novità più fortunate degli ultimi anni nel campo dell'intrattenimento. Lo show di Amazon Prime Video, rinnovato per una quarta edizione che verrà realizzata nel 2024, ha influito pesantemente sul modo di concepire la comicità in video da quando ha fatto la sua irruzione sul mercato nel 2021. Dopo tre edizioni, l'ultima è stata vinta dal duo composto da Fabio Balsamo e Luca Bizzarri a pari merito, la quarta avrà una particolare novità.

Prime Video sceglie infatti di estendere LOL, dando vita al primo spin off del programma dal titolo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Il meccanismo del programma è semplice: 5 episodi in cui un team composto da un conduttore e tre giudici, tra i più amati protagonisti delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori, andrà in giro per l’Italia alla ricerca del decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione di LOL.

Anche LOL in versione talent non arriverà sulla piattaforma prima del 2024 e sarà aperto ad artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni. Unico obiettivo, appunto, quello di riuscire a far ridere i giudici del programma.

Un esperimento interessante, che apre LOL al contatto con il pubblico e ad una versione NIP, in linea con l'evoluzione di molti reality nel corso dei questi ultimi anni. Una maniera che è soprattutto finalizzata a dare nuovo vita a un forma di sicuro successo, che alla terza edizione pare abbia tuttavia iniziato a mostrare qualche affanno, soprattutto per un meccanismo consolidato che lascia poco spazio all'imprevedibilità.

Nessun dettaglio, al momento, sui volti delle scorse edizioni che si presteranno al ruolo di giudici per LOL Talent Show, potrebbe trattarsi dei tre vincitori uscenti e questi potrebbero affiancare il conduttore Frank Matano, che insieme a Fedez rappresenta il trait d'union delle prime tre stagioni di LOL.