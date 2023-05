“Calciomercato – L’originale” arriva a 20 edizioni, torna lo storico programma di Sky con Bonan Sky Sport presenta la programmazione estiva e nella ricchissima rosa di eventi sportivi previsti spicca la ventesima edizione del programma cult con Alessandro Bonan. In estate arriva anche Federico Buffa Talks e il nuovo canale “Sky Sport Summer”, con i migliori eventi della stagione.

A cura di Andrea Parrella

Sky Sport si avvia verso un'estate ricca di eventi sportivi che racconterà agli abbonati grazie ad importanti novità, ma anche conferme e anniversari rilevanti. A partire dal prossimo 11 giugno, Sky lancerà un nuovo canale, Sky Sport Summer, che sarà visibile sul canale 201 al posto del canale Sky Sport Uno. Qui gli spettatori potranno assistere a tutti gli eventi della stagione estiva come calcio, la pallavolo, il basket, il nuoto, l’atletica leggera, la scherma, il rugby, l’equitazione, senza dimenticare i motorsport, con la Formula 1 e la MotoGP ancora nel pieno della stagione, e il tennis, con il terzo slam della stagione, il più prestigioso, ossia Wimbledon, e gli ATP Masters 1000.

Dal 5 giugno torna Calciomercato – L'Originale

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione, vero programma cult per gli storici seguaci dell'emittente satellitare, torna con la ventesima edizione Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan che ripartirà dal prossimo 5 giugno. Ancora una volta con Gianluca Di Marzio e Faina, oltre che la sigla composta e cantata dallo stesso Bonan, che quest'anno si intitolerà "Estate Scenica". Quello con Calciomercato L'Originale è un appuntamento ormai fisso, iniziato per la prima volta nel 2008, ovvero 15 anni fa. Un programma in cui la filosofia che ha caratterizzato il racconto dello sport di Sky sin dalla sua nascita si concretizza a pieno, in tutti i suoi elementi. Un prodotto identitario di cui è impossibile fare a meno.

Arriva su Sky Sport Federico Buffa Talks

Nel corso dell'estate non mancheranno anche le produzioni originali di Sky Sport con una nuova puntata di Federico Buffa Talks, con protagonista il campione olimpico Filippo Tortu, e Il mio Ali: omaggio a Gianni Minà, in onda il 3 giugno, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Muhammad Ali.

Leggi anche LOL diventa un talent show, nuovo programma per scegliere un concorrente della prossima edizione

Tutti gli appuntamenti del nuovo canale Sky Sport Summer

Tra gli eventi sportivi più rilevanti della stagione estiva si inizia con il calcio e la Nations League e l’Italia di Roberto Mancini che dal 15 giugno affronterà Spagna, Croazia e Olanda. Quindi la FIVB Volleyball Nations League, con l’Italia maschile campione del mondo in carica che scenderà in campo per sfidare la Francia detentrice del titolo, il Brasile, gli Stati Uniti, la Polonia e Cuba. Anche l’Italia della pallavolo femminile si presenterà alla FIVB Volleyball Nations League con il titolo da difendere. Tra gli eventi previsti su Sky Sport l’europeo femminile di basket che si svolgerà in Israele e Slovenia, i campionati europei femminili di pallavolo e quelli maschili. Per gli appassionati di equitazione, invece, dal 29 agosto al 3 settembre, ci saranno i FEI Jumping European Championships 2023, i campionati europei di Salto Ostacoli.

Dal nuoto alla scherma, tutti gli eventi dell'estate

A Fukuoka, in Giappone, infatti, si terranno i Campionati Mondiali World Aquatics, un evento che metterà in palio 76 titoli mondiali, con l’Italia che avrà un ruolo da protagonista grazie ad atlete e atleti che negli ultimi anni stanno raggiungendo grandi risultati. Dal 16 al 29 luglio, infine, saranno impegnati anche il Settebello e il Setterosa per i mondiali di pallanuoto.

Poi spazio ai Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica Milano 2023, mentre dal 19 al 27 agosto a Budapest, invece, si terranno i Campionati del mondo di atletica leggera, che vedrà protagonisti Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Elena Vallortigara, Yeman Crippa, Larissa Iapichino, Massimo Stano e Antonello Palmisano. Per il basket ancora appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta (Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Infine spazio alla Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli azzurri che saranno impegnati in Francia; e alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre), che per la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, vicino Roma.