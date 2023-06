Striscia La Notizia va in vacanza e torna il 25 settembre: tutti i numeri dell’edizione numero 35 Il prossimo 10 giugno si chiuderà la 35esima stagione di Striscia La Notizia. Un’edizione in crescita sul piano degli ascolti e che continua, per costituzione, a generare inchieste: dalla chiusura del bar dell’Agenzia delle Entrate al caso degli orecchini di lusso di Lilli Gruber.

Il prossimo 10 giugno si chiuderà la 35esima stagione di Striscia La Notizia, quest'anno soprannominata "La voce dell'intransigenza". Che edizione è stata? Un'edizione che ha visto ancora una volta la squadra di Antonio Ricci in prima linea tra satira, polemica e inchiesta. L'ultima, in ordine cronologico, è quella relativa agli orecchini di lusso di Lilli Gruber. Gioielli costosi mostrati per anni in prima serata e segnalati all'Ordine dei Giornalisti, arrivando a raccogliere anche la pronuncia del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ha definito deontologicamente scorretto il possibile legame tra un brand e la giornalista e che è attualmente stato segnalato al Consiglio di Disciplina.

Il caso degli orecchini di Lilli Gruber.

Tra le inchieste più chiacchierate, anche quella del bar all'interno dell'Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur (Torrino), nel quale non venivano emessi gli scontrini. Per queste inchieste, Jimmy Ghione e il suo cameraman sono stati aggrediti dal barista. Il locale è stato chiuso proprio dopo l'intervento di Striscia. Non un passo indietro da parte del programma dell'access prime time di Canale 5 che anche quest'anno ha avuto nel classico valzer di conduttori, un motivo per rinfrescare ciclicamente la sua struttura e generare interesse da parte del pubblico. La coppia che ha inaugurato la stagione è stata inedita: Alessandro Siani e Luca Argentero (per lui, un esordio). Poi è entrata Vanessa Incontrada in luogo proprio dell'attore, andando quindi a ricostituire la coppia esordiente dello scorso anno con il comico napoletano. E ancora, nell'ordine di apparizione: Sergio Friscia e Roberto Lipari, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e Francesca Manzini e, infine, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Poi, due conduzioni a sorpresa: l'ex stella del Drive In, Enrico Beruschi, e l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Sul piano degli ascolti, il tg satirico si è confermato vincente sul pubblico attivo dell'access prime time. La media stagionale è del 20% (1% in più sul target dei laureati). Anche sul web e sui social, i numeri sono ottimi: +101% di utenti unici sul sito ufficiale rispetto all'anno precedente; +67% sulle piattaforme ufficiali Mediaset. Anche la pagina “SOS Gabibbo” del sito di Striscia, quella che consente alla redazione di avere contatto diretto con le persone, con il "paese reale", è in crescita: +28% rispetto alla stagione precedente. Sui social: 3 milioni di follower tra Facebook e Instagram, con post che hanno generato più di 11 milioni di visualizzazioni. Numeri importanti, che confermano la trasmissione di Antonio Ricci come un evento unico nel suo genere. La prossima stagione sarà la 36esima e ritornerà il 25 settembre, ovviamente su Canale 5.