Una voce per Padre Pio 2023: cantanti e ospiti del programma condotto da Mara Venier Venerdì 9 giugno va in onda “Una voce per Padre Pio” in prima serata su Rai1 dalle 21.35. L’edizione numero 24 è condotta da Mara Venier in diretta da Pietrelcina: ecco gli ospiti e i cantanti in scaletta.

Venerdì 9 giugno in prima serata e in diretta su Rai1, a partire dalle ore 21.35, andrà in onda Una voce per Padre Pio 2023. È la ventiquattresima edizione del programma condotto da Mara Venier, che onora e omaggia Padre Pio, simboleggiando nella speranza, nella rinascita e nella gioia i valori principali di questo appuntamento televisivo che è diventato ormai tradizionale. L'evento va in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, in provincia di Benevento. Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul palco: Al Bano e Jasmine Carrisi, Nino D'Angelo e Arisa.

Gli ospiti in scaletta di Una voce per Padre Pio 2023

Una voce per Padre Pio 2023, in onda nella storica cornice di Pietrelcina, borgo natio di Padre Pio, riunisce grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura. I cantanti che si esibiranno nella serata sono: Nino D’Angelo, Al Bano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gassman, Michele Placido, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino. L'Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Tra gli ospiti presenti per commentare la vita e le opere di Padre Pio: il cappuccino Fra Daniele, il Professor Guido Oppido dell'ospedale Monaldi di Napoli, il Professor Giulio Basoccu e i volontari dell'Associazione ‘Una voce per Padre Pio Onlus’ per ricordare i progetti in Italia e all’estero.

Una Voce per Padre Pio 2023, come donare

Il programma è soprattutto un'occasione per fare solidarietà e beneficenza. Al programma è abbinata una raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di "Una voce per Padre Pio Onlus". Basterà comporre il numero di sms solidale 45531 per donare 2 euro con sms da cellulare, oppure 5 euro con chiamata da rete fissa (Twt, Convergenze e Postemobile) e fino a 10 euro con chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Leggi anche Chi è Pierluca Viani, il valletto di Mara Venier a Domenica In

Gli orari della diretta e quando va in onda la replica

Per vedere il programma basterà andare su Rai1 in televisione oppure seguirlo in diretta streaming oppure streaming on demand sulla piattaforma RaiPlay. È prevista anche una replica domenica 2 luglio alle ore 16:00.