video suggerito

La scaletta di Una voce per Padre Pio con Mara Venier: ospiti e cantanti su Rai 1 Sabato 28 giugno alle ore 21:35 in prima serata su Rai1 Una Voce per Padre Pio condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti Patty Pravo, Sal Da Vinci. Serena Brancale, Al Bano e altri grandi della musica italiana. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 28 giugno alle ore 21:35, in onda in prima serata su Rai1 Una Voce per Padre Pio, programma trasmesso in occasione dei ventisei anni di storie e di esperienze di fede e devozione. Mara Venier è la conduttrice scelta per la serata e che avrà luogo a Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). L'evento verrà riproposto in replica il pomeriggio di domenica 13 luglio. Tanti gli ospiti sul palco, da Patty Pravo a Sal Da Vinci.

La scaletta del concerto Una voce per Padre Pio su Rai 1

Rai 1 propone in prima serata una nuova edizione di Una Voce per Padre Pio, appuntamento che unisce musica, testimonianze, spiritualità, è che orami giunto alla sua ventiseiesima edizione. L'evento verrà trasmesso il 28 giugno alle 21.35 dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). A guidare il il pubblico nel corso della serata fatta di fede e spettacolo, tanti nomi importanti della musica italiana. Tra gli ospiti: Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Orietta Berti con Fuckyourclique, Settembre, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ivana Spagna, Drupi e Simone Grande. Ideata da Enzo Palumbo e con la regia di Roberto Croce, la trasmissione a sarà replicato nel pomeriggio di sabato 13 luglio.

La raccolta fondi per Una voce per Padre Pio a Pietralcina

Nel corso della serata Una Voce per Padre Pio, l'Orchestra Suoni del Sud sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Spazio durante il programma a momenti di riflessioni e testimonianze sulla vita e le opere di Pare Pio. La trasmissione è abbinata a una campagna di raccolta fondi sostenuta dalla Rai per i progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus.

È possibile sostenere le attività solidali dell’associazione inviando un SMS al 45531: si donano 2 euro da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Fastweb, Postemobile, CoopVoce e Tiscali. La stessa cifra, o 5 euro, può essere donata anche con una chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e Postemobile; mentre da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali è possibile contribuire con 5 o 10 euro.

I fondi raccolti serviranno a finanziare progetti dell’organizzazione sia in Italia – a supporto delle fasce sociali più fragili – sia in diversi Paesi africani.