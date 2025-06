video suggerito

Ascolti tv sabato 28 giugno, chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e Benfica-Chelsea Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 giugno. Su Canale 5 la partita del Mondiale per Club Benfica-Chelsea è stata vista da 1.370.000 spettatori con uno share dell’11%, mentre su Rai1 la serata evento Una voce per Padre Pio ha raggiunto 2.084.000 spettatori (19.1%). Tutti i dati Auditel della serata. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, sabato 28 giugno, il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, approfondimento, musica e film. Su Rai1 la serata evento Una voce per Padre Pio, condotta da Mara Venier e in diretta da Pietralcina. Su Canale 5 spazio allo sport con la partita del Mondiale per Club Benfica- Chelsea. Tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Una voce per Padre Pio e Benfica-Chelsea

Nella serata di ieri, sabato 28 giugno, su Rai1 è andata in onda l'evento Una voce per Padre Pio, in diretta da Pietralcina. Mara Venier ha condotto la serata, fatta di fede e spettacolo, che ha visto sul palco importanti nomi della musica italiana, come Al Bano, Anna Oxa, Patty Pravo, Ivana Spagna. Il programma è stato visto da 2.084.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 invece spazio allo sport con Benfica- Chelsea, gli ottavi del Mondiale per Club. La partita è stata sospesa a 4 minuti dal 90esimo a causa del maltempo, che ha fatto scattare il protocollo sicurezza e l'evacuazione dello stadio. L'incontro è stato visto da 1.370.000 spettatori con uno share dell’11%.

Gli ascolti tv delle altre reti

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 L’incubo di Maggie è stata la scelta di 841.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia1 Windstorm – Contro ogni regola ha radunato 647.000 spettatori (5.4%), mentre su Rete4 Sapore di mare ha totalizzato 577.000 spettatori (4.8%). Su La7 Indovina chi viene a cena? ha conquistato 456.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 400.000 spettatori (3.1%) e sul Nove Faking It – Bugie Criminali ha catturato l’attenzione di 251.000 spettatori con il 2%.