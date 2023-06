Flavio Insinna torna con Teche Show, un nuovo programma in prima serata su Rai1 Flavio Insinna torna in tv, in prima serata, dal 22 luglio con le “Teche Show” un programma realizzato in collaborazione con le teche Rai. Saranno sei puntate monografiche che racconteranno grandi protagonisti dello spettacolo italiano da Raffaella Carrà a Gigi Proietti, da Gianni Morandi a Fiorello.

A cura di Ilaria Costabile

Flavio Insinna torna nelle vesti di attore, ma stavolta non in una fiction o un film, bensì in un programma televisivo nato dalla collaborazione con le Teche Rai. Finita la conduzione de "L'Eredità" che ritornerà il prossimo autunno, sarà impegnato dal 19 al 24 giugno in quella di Musicultura, a Macerata, ma dal 22 luglio tornerà sul piccolo schermo in prima serata su Rai1 con "Teche Show".

Uno show realizzato con le Teche Rai

Si tratta di sei puntate monografiche, dedicate a grandi nomi dello spettacolo italiano, che hanno accompagnato il pubblico in anni e anni di carriera. Flavio Insinna accoglierà i telespettatori in quello che sarà un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, rievocando la televisione del passato, i suoi fasti, ma anche i suoi protagonisti. All'Ansa, a questo proposito, ha dichiarato:

Non farò il conduttore, mi piace più l'immagine della porta girevole, dell'attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell'intervista, quel duetto, quell'unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche.

I protagonisti delle sei puntate monografiche

Insinna dovrà spostarsi nei luoghi che hanno definito la storia personale di ognuno dei protagonisti, visitando le città in cui sono nati e anche gli studi che hanno ospitato le loro performance più note. Si parte con Gianni Morandi, e quindi da Monghidoro, passando per le strade e le piazze della Roma di Claudio Baglioni, si passeggerà lungo il Tevere per raccontare il genio di Gigi Proietti, e si farà una tappa a Poggio Bustone per raccontare gli inizi di Lucio Battisti. Infine, saranno gli studi di Via Teulada, dedicati a Raffaella Carrà, a raccontarne il mito indiscusso. Ma in chiusura delle sei puntate, ce ne sarà una dedicata a Fiorello, con tappa ovviamente nella sua Sicilia.