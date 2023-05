Pino Insegno arriva a L’Eredità: “Flavio Insinna passa alle fiction o in prima serata con uno show” L’ipotesi Pino Insegno a L’Eredità sembra ormai un certezza. Non solo, il nuovo assetto Rai avrebbe in mente di offrire al comico la conduzione anche di un altro programma. Intanto Insinna “dovrà mollare il pre serale”. Per lui si ipotizza un ritorno alla fiction o uno show in prima serata.

A cura di Giulia Turco

Pino Insegno in conduzione a L'Eredità sembra essere un'ipotesi sempre più concreta. Come Fanpage.it aveva anticipato negli scorsi giorni, il nuovo assetto Rai guidato dal neo amministratore delegato Roberto Sergio avrebbe in mente un progetto di notevole rivoluzione all'interno del palinsesto, in particolare per quel che riguarda l'intrattenimento, guidato da Marcello Ciannamea che ha preso il posto di Stefano Coletta, e il daytime di Angelo Mellone.

Flavio Insinna dovrà lasciare il pre serale a Pino Insegno

L'opzione più chiacchierata degli ultimi mesi è senza ombra di dubbio quella che vedrebbe il ritorno in Rai di Pino Insegno e il suo eventuale collocamento al posto di Flavio Insinna, alla guida del quiz pre serale di Rai 1. Secondo Dagospia è ormai una certezza. "Dopo i tour elettorali e le visite a Palazzo Chigi, Pino Insegno otterrà dal 1° gennaio 2024 la conduzione de L'Eredità (e non solo)", si legge nell'articolo a firma di Giuseppe Candela. Il game show d'altronde è una garanzia di ascolti per la rete ammiraglia, lo è stata con la conduzione di Insinna e lo sarà, per certo, anche con la guida di Insegno. Resta ora da capire dove verrà ricollocato il conduttore uscente. "Flavio Insinna, che pure ha dalla sua gli ottimi risultati, dovrà mollare il pre serale e, forse anche per evitare polemiche, gli saranno offerte delle alternative", ipotizza Dagospia. "C'è chi ipotizza un ritorno alla fiction ma anche uno show in prime time su Rai1, uno spettacolo in qualche modo legato al mondo della tv".

Quali altri programmi potrebbe condurre Pino Insegno

Insomma, sembra che per Insegno l'Eredità non sia l'unico progetto in fase di valutazione. Negli scorsi mesi si è parlato della possibilità di un ruolo di affiancamento ad Amadeus sul palco del prossimo Sanremo. Ipotesi che Adriano De Maio, nominato a capo della direzione di genere Cinema e Serie Tv, aveva prontamente smentito ai microfoni di Fanpage.it. Non è escluso nemmeno che possa trattarsi della conduzione de L'Anno che verrà, lo show di Capodanno, finora di competenza dello stesso Amadeus. "Torno in Rai perché sono bravo. Niente raccomandazioni, non sono una velina”, aveva commentato lui stesso a La Repubblica qualche mese fa, per spegnere il chiacchiericcio sul fatto che il suo ritorno in Rai potesse essere favoreggiato dalla sua vicinanza al premier Giorgia Meloni. "Dicono di tutto su di me, ora divento nuovo ct della Nazionale, la prossima settimana prendo il posto di Mattarella", aveva ironizzato.

Leggi anche Mediaset anticipa il ritorno di Pio e Amedeo in prima serata, Felicissima Sera in onda dal 24 marzo

L'ipotesi Pino Insegno a L'Eredità sembra ormai un certezza. Non solo, il nuovo assetto Rai avrebbe in mente di offrire al comico la conduzione anche di un altro programma. Intanto Insinna "dovrà mollare il pre serale". Per lui si ipotizza un ritorno alla fiction o uno show in prima serata.