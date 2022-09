Pino Insegno presenta Giorgia Meloni: “Verrà il giorno della sconfitta ma non è questo” Con una citazione de Il Signore degli Anelli e toni trionfalistici Pino Insegno presenta Giorgia Meloni sul palco di piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiuso con l'intervento di Giorgia Meloni l'evento finale della campagna elettorale di Fratelli d'Italia, svoltosi a Roma. Un intervento che verrà ricordato principalmente per la presentazione dai toni trionfalistici di Pino Insegno, il doppiatore e conduttore televisivo che ha presentato la kermesse dal palco di Piazza del Popolo. Citando un passaggio tratto dal Signore degli Anelli, Insegno ha chiamato sul palco la leader di Fratelli d'Italia così:

Figli di Rohan, fratelli miei, popolo di Roma, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Oggi combattiamo. Sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta la coalizione di centrodestra. Una donna, una madre, la prima presidente donna di un partito italiano, la prima presidente donna di un partito europeo.

Le critiche a Pino Insegno

Nel giro di poche ore il nome di Pino Insegno è finito tra i trend di Twitter, con la clip del suo discorso che ha generato ironia e critiche ai toni utilizzati. Le reazioni sembrano puntare il dito contro il sostanziale ed esplicito endorsement politico dell'attore per la leader di Fratelli d'Italia. Una questione che fa emergere anche una questione annosa qui in Italia, ovvero la difficoltà per artisti e rappresentanti del mondo dello spettacolo a manifestare apertamente le proprie convinzioni politiche, soprattutto se legate al mondo della destra.

Pino Insegno, dal doppiaggio alla Tv

Pino Insegno è uno dei doppiatori più noti d'Italia, voce di molti attori stranieri di grande fama come Will Ferrell, Viggo Mortensen, Liev Schreiber, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen. Di recente è tornato in televisione, alla conduzione del programma dedicato al doppiaggio dal titolo Voice Anatomy, andato in onda su Rai2 nel 2020, il primo programma in Rai dopo cinque anni di lontananza dal servizio pubblico.