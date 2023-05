Techetechetè riparte da Pippo Baudo, da luglio gli speciali in prima serata con Flavio Insinna Partirà mercoledì 7 giugno la nuova edizione di Techetechetè, con una puntata interamente dedicata a Baudo. Novità di questa edizione, le sei prime serate condotte da Flavio Insinna, ogni puntata dedicata a un diverso protagonista della storia dello spettacolo italiano.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà anche quest'anno Techetechetè, uno degli appuntamenti estivi più amati dal pubblico di Rai1. Un programma diventato un cult nel corso degli anni, per il merito di riuscire a valorizzare gli archivi Rai e la sconfinata quantità di materiale a disposizione.

Techetechetè al via dal 7 giugno

Il programma quest'anno ripartirà mercoledì 7 giugno 2023, tre giorni dopo l'avvio inizialmente previsto, per consentire ad Amadeus di recuperare le tre puntate perse di Affari Tuoi per l'incombere delle semifinali e la finale di Europa League. Appuntamento sempre su Rai1, con la tredicesima edizione di Techetecheté. Nuovi appuntamenti e nuovi tuffi nel passato per i telespettatori di Rai1, a cominciare dalla puntata di debutto, quella del 7 giugno 2023, dedicata interamente a Pippo Baudo nel giorno in cui il decano della Tv pubblica compirà 87 anni.

Ci sarà poi spazio nel corso di questa edizione per i ricordi di Raffaella Carrà, Anna Magnani, quest'anno ricorreranno i cinquant'anni della sua morte, Mariangela Melato, Sergio Endrigo Lelio Luttazzi, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. E ancora Gino Landi, il coreografo scomparso quest'anno, Alberto Sordi in occasione del ventennale della sua morte. Tra gli omaggi anche quello allo Zecchino d'Oro, con una puntata in cui avrà spazio anche Cristina D'Avena. Inoltre, tra le puntate a tema anche quella dedicata ad Alessandro Manzoni (quest'anno ricorrono i 150 dalla morte), con uno speciale su I Promessi Sposi, dalle parodie del Trio Marchesini, Lopez, Solenghi allo storico sceneggiato.

Insinna conduce Techetechetè Show

Questa edizione di Techetechetè avrà come principale novità le sei puntate speciali in onda in prime time condotte da Flavio Insinna, il presentatore de Le'Eredità in questi giorni al centro di indiscrezioni secondo le quali nella prossima stagione potrebbe lasciare L'Eredità e tornare in prima serata. Techetecheté Show andrà in onda da metà luglio, al sabato sera. Insinna sarà conduttore in esterna, visitando i luoghi cui saranno legate le puntate monografiche. Tra i nomi dei protagonisti, al momento, si conoscono quelli di Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Gigi Proietti.