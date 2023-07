No Activity – Niente da segnalare, la nuova serie con Fabio Balsamo e Rocco Papaleo su Prime Video Prime Video ha annunciato le novità del prossimo anno, dove non mancheranno produzioni italiane, tra le quali spicca anche la serie “No Activity-Niente da segnalare”. Protagonisti Rocco Papaleo, Fabio Balsamo e tanti altri attori assai noti dello spettacolo italiano.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le realtà che continuano lasciare ampio spazio alle produzioni made in Italy, c'è Amazon Prime Video. Tante le novità previste per il prossimo anno, come annunciato anche nella presentazione tenutasi a Roma, tra i titoli più attesi c'è quello che vede Rocco Papaleo e Fabio Balsamo, accoppiata che già sembra essere vincente, nella serie "No Activity – Niente da segnalare".

La serie, prodotta da Amazon Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay), è diretta da Valerio Vestoso e si divide in sei episodi, alla cui scrittura hanno collaborato Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti. Sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 2024.

La trama di No Activity

Si tratta dell'adattamento del format australiano "No Activity" creato da Jungle Entertainment, che ha come protagonisti due criminali, ovvero Rocco Papaleo e Fabio Balsamo, che sono in attesa di un carico importante, seguiti da due poliziotti interpretati da Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, appostati e pronti per dare il via al blitz, e aiutati nell'operazione da due operatrici della centrale ovvero Carla Signoris ed Emanuela Fanelli che aspettano un solo segnale per mandare i rinforzi. Non possono mancare, ovviamente, una serie di intoppi dal momento che il carico non arriva e quindi tutti sono costretti a prolungare questa attesa che sembra essere infinita, ma un colpo di scena, però, romperà la noia di questi lunghissimi momenti di noia. La trama e il cast promettono bene, per quella che si caratterizza come una commedia, alla quale si associa anche un vago richiamo al genere crime.

Il cast della serie

Nel cast, oltre agli attori già citati, ci sarà la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo, tra attori, comici e non solo. Troveremo, infatti, Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono.