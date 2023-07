Altro falò di confronto anticipato a Temptation Island, le anticipazioni della puntata del 3 luglio Dopo la richiesta di falò di confronto anticipato arrivata a Manuel Marascio da parte della fidanzata Isabella Recalcati, un’altra coppia rischia di chiudere con largo anticipo la partecipazione a Temptation Island.

A cura di Stefania Rocco

Un’altra coppia di Temptation Island rischia di concludere con largo anticipo la partecipazione al programma. Un video diffuso attraverso il profilo Instagram della trasmissione anticipa quanto andrà in onda questa sera, lunedì 3 luglio. È Filippo Bisciglia, conduttore del programma, a recarsi nel villaggio delle fidanzate per annunciare a una di loro la notizia. “Il tuo fidanzato ha chiesto un falò di confronto”, è quanto ha detto il presentatore, ma le telecamere non hanno inquadrato il volto della fidanzata alla quale si stava rivolgendo. Chi tra i fidanzati avrà avanzato una richiesta di falò di confronto anticipato?

Isabella ha chiesto un falò di confronto a Manu

È stata Isabella Recalcati la prima a chiedere un falò di confronto al fidanzato Manuel Marascio. La giovane protagonista milanese del docu-reality non ha apprezzato la descrizione che di lei ha fatto il compagno. Manuel sostiene, infatti, che la fidanzata sia eccessivamente concentrata su soldi e professione. “Mi ha detto che per vivere a Milano bisogna guadagnare almeno 6 mila euro a testa. Non apprezza il mio lavoro di tranviere”, ha spiegato il ragazzo. Frasi che hanno indotto la fidanzata a cercare un confronto immediato. Ma Manu non ha ancora chiarito se accetterà o meno di presentarsi al falò di confronto, sebbene uno spoiler della trasmissione lascerebbe pensare possa avere deciso di presentarsi.

Le anticipazioni della puntata del 3 luglio

Sono diverse le anticipazioni arrivate attraverso i canali social di Temptation Island a proposito di quanto andrà in onda nella puntata di questa sera. Innanzitutto, gli spettatori scopriranno se Manuel ha accettato o meno di presentarsi al falò di confronto richiesta dalla fidanzata Isabella. Successivamente, un’altra coppia potrebbe doversi trovare ad affrontare l’incontro che concluderà la loro esperienza in trasmissione con largo anticipo rispetto a quanto preventivato. Momento difficile anche per Francesca Sorrentino che si ritroverà a piangere durante l’incontro con Bisciglia al falò di fronte a un video del fidanzato Manuel Maura. Momenti complessi anche per Vittoria e Daniele. “Ho visto un film”, ha esclamato la giovane di fronte a un video del compagno nel villaggio dei fidanzati.