Temptation Island spoiler: Manu non è nel villaggio dei fidanzati, potrebbe avere accettato il falò Uno spoiler involontario sembrerebbe essere attivato dal profilo Instagram di Temptation Island. Un video che anticipa quanto andrà in onda lunedì 3 luglio mostra i fidanzati uscire dal pinnettu. Tra loro non c’è Manu che potrebbe avere accettato il falò di confronto con Isabella.

A cura di Stefania Rocco

Uno spoiler involontario sembrerebbe arrivare dal profilo Instagram di Temptation Island, il docu-reality dedicato ai sentimenti campione di ascolti di Canale5. Un video pubblicato sull’account ufficiale della trasmissione anticipa quanto andrà in onda in prima serata lunedì 3 luglio.

Il video con le anticipazioni di Temptation Island

Il protagonista del filmato è Davide Rosati, che partecipa alla trasmissione insieme alla fidanzata Alessia Bottiglia. Il giovane viene convocato nel pinnettu per vedere un video relativo a quanto accaduto nel villaggio delle fidanzate. Il video postato sull’account ufficiale di Temptation Island mostra il gruppo di fidanzati lasciare il pinnettu, dopo la fine del video. I ragazzi sono 6, tra loro manca Manu.

Isabella ha chiesto un falò di confronto a Manu

Manu (Manuel Marascio) è uno dei protagonisti dell’edizione in corso di Temptation Island. Partecipa al programma insieme alla fidanzata Isabella Recalcati, sua compagna da circa 3 anni. È stato il giovane a scrivere alla trasmissione, Sostiene che la compagna, che proviene da una condizione economica agiata profondamente diversa dalla sua, non lo accetti pienamente a causa del suo lavoro di tranviere. Manu ha raccontato che Isabella lo avrebbe più volte denigrato, accusandolo di essere poco ambizioso. “Sostiene che chi vive a Milano debba guadagnare almeno 6 mila euro al mese”, ha raccontato il ragazzo di fronte alle telecamere. Quelle dichiarazioni hanno spinto Isabella a chiedergli un falò di confronto immediato. La ragazza ritiene che Manuel non abbia ragione di muoverle tali accuse e ha deciso di abbandonare il programma prima dei 21 giorni previsti per poter chiarire la situazione il prima possibile. Ma al momento, non è ancora noto se Manu abbia accettato o meno di presentarsi al falò di confronto. Il video pubblicato sulla pagina della trasmissione potrebbe avere chiarito quanto accadrà prima ancora della messa in onda del programma.