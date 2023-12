Alfonso Signorini: “Pupo non dovrebbe sputare nel piatto dove ha abbondantemente mangiato” Alfonso Signorini nel salotto si Silvia Toffanin commenta le parole di Pupo sulla sua esperienza al Grande Fratello come opinionista, sottolineando la mancanza di gratitudine.

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 2 dicembre è stato Alfonso Signorini, pronto per dare il via all'appuntamento serale del sabato del Grande Fratello. Il conduttore, parlando con Silvia Toffanin, non ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto in relazione alle ultime polemiche nate attorno al programma, ma ha lasciato spazio anche per parlare dell'amore con il suo Paolo.

Il commento alle parole di Pupo sul Grande Fratello

La chiacchierata tra i due volti Mediaset si apre con un argomento piuttosto scottante, le dichiarazioni di Pupo sulla sua partecipazione al Grande Fratello, in veste di opinionista. In un'intervista, infatti, il cantante ha rivelato che il programma di Canale 5 non gli è mai piaciuto, e il conduttore quindi replica dicendo:

Per me è stata una doccia fredda. Io credo che Pupo sia libero di esprimere le proprie opinioni, il Grande Fratello può piacere o non piacere, ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Ha detto che ha accettato la proposta perché eravamo durante la pandemia e non c'era altro. La pandemia non era ancora iniziata, tanto che le prime puntate le abbiamo fatte in studio da Cinecittà, poi ci siamo trasferiti a Milano io e lui, quindi non è vero quello che ha detto. Poi, se un programma ti fa così schifo non rinnovi un contratto per la seconda volta. Caro Pupo, te lo dico senza spirito di polemica perché a noi piace scherzare così, mangiare in un piatto dove hai mangiato abbondantemente, non è stato elegante.

L'amore con il compagno Paolo

Spazio, quindi, ad un racconto un po' più privato del direttore di Chi, che però cerca sempre di lasciare: "Un’isola dove nessuno possa entrare", perché soprattutto per chi fa televisione è vitale mantenere la propria privacy. Nella sua vita, però, c'è un compagno da più di vent'anni ormai, Paolo Galimberti, e infatti racconta il loro primo incontro:

È nato oramai 22 anni fa, anzi 23 con quest’anno. In chat, allora non c’erano i social, ma le prime chat sperimentali, io mi chiamavo Perlage, io Travelers68, ero un giornalista di belle speranze, ci mettiamo a parlare, avevamo deciso di incontrarci, ma io non potevo perché dovevo andare al Maurizio Costanzo Show, quindi gli dico che se voleva poteva vedermi in tv. Mi presento in puntata con una giacca rosa, una cravatta variopinta, come piacciono a me, lui mi vede e mi blocca sul telefono immediatamente, quindi io provai a chiamarlo, ma niente, poi si è fatto vivo lui dopo due settimane, e da lì, non ci siamo più lasciati.

Un amore longevo che, però, ha avuto anche dei momenti di lontananza, come quello verificatosi due anni fa, come racconta proprio Signorini:

Due anni fa, il dialogo tra di noi si era un po’ interrotto, ma gli volevo talmente bene che non avevo il coraggio di dirgli "guarda, così non va". Allora ho pensato bene di lasciarlo tramite il Corriere della Sera, non sapeva niente, per un anno e mezzo non ci siamo sentiti. Poi ci siamo risentiti perché si è fatto vivo lui, però siamo ritornati insieme perché lui mi ha detto “tu sei stato vigliacco, e non ti perdonerò mai, ma ti amerò fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Dopo questa riconciliazione, quindi, non è escluso che possa esserci anche un matrimonio: "Sono possibilista su questo, non vorrei nessun altro al mio fianco se non lui, perché non aspettare questo cammino insieme, se Dio vuole". D'altro canto ci sarebbe anche la testimone: "Tua cognata Marina (Berlusconi ndr.) Eravamo a cene e disse mi raccomando io voglio essere la testimone di Alfonso" ha rivelato Signorini.