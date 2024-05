video suggerito

Veronica Peparini: “Giulia Stabile? Seguiva i miei corsi prima di Amici, nel programma l’ho portata io” Veronica Peparini, coreografa ed ex insegnante di danza ad Amici, nega le indiscrezioni a proposito del presunto cattivo rapporto con Giulia Stabile, sua allieva oggi entrata a far parte del cast di professionisti del talent show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Veronica Peparini rompe il silenzio a proposito del rapporto con Giulia Stabile, ballerina, sua ex allieva e oggi apprezzata professionista di Amici. La coreografa e insegnante, ex volto del talent show condotto da Maria De Filippi, ha approfittato di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv per smentire le indiscrezioni legate al presunto cattivo rapporto con la ballerina, indiscrezioni circolate soprattutto sui social e, secondo Veronica, assolutamente false.

Veronica Peparini: “Con Giulia Stabile non è successo nulla”

“Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. È stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”, ha dichiarato la coreografa a proposito del rapporto con Giulia. Stabile ha fatto parecchia strada dalla partecipazione ad Amici. Oggi è tra i ballerini professionisti del talent show oltre a essere stata scelta per ricoprire il ruolo di conduttrice a Tu sì que vales. In generale, Veronica garantisce di avere mantenuto un ottimo rapporto con molti dei suoi ex allievi: “Di talenti ne sono passati davvero tanti. Ho sempre avuto un buon fiuto in questo. Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta. In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia”.

La danza ad Amici 2024, Peparini: “Marisol e Dustin eccellenze”

Veronica si è inoltre espressa a proposito dei due ballerini arrivati a disputarsi la finalissima di Amici quest’anno, entrambi allievi di Alessandra Celentano: Marisol Castellanos e Dustin Taylor. Secondo la coreografa, si tratta di allievi che hanno dimostrato ampiamente il proprio talento: “Marisol e Dustin sono due eccellenze della danza. Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati […] Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani”.