Silvia Toffanin: “Giulia Stabile conduttrice di Tu sì que vales”, la promozione è ufficiale Silvia Toffanin ufficializza il debutto di Giulia Stabile nel nuovo ruolo di conduttrice di Tu sì que vales. “Te lo aspettavi?”, le ha chiesto durante l’intervista a Verissimo rilasciata per lanciare la nuova edizione.

A cura di Stefania Rocco

Silvia Toffanin ufficializza il debutto di Giulia Stabile nel nuovo ruolo di conduttrice di Tu sì que vales. Ospite della conduttrice durante l’ultima puntata di Verissimo, l’ex vincitrice di Amici (oggi nel gruppo dei ballerini professionisti) si è seduta tra Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni dimostrando di essere già perfettamente a suo agio in questa nuova posizione. Assente Belén Rodriguez che non parteciperà alla nuova edizione del programma (né ad alcun altro programma Mediaset).

Silvia Toffanin a Giulia Stabile: “Sei la nuova conduttrice di Tu sì que vales”

“Sei la nuova conduttrice di Tu sì que vales. Lo avresti mai pensato?”, è questa la domanda rivolta da Toffanin a Stabile, un’investitura che arriva proprio da parte della compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset. Silvia non si era mai rivolta a Giulia in questi termini negli anni scorsi, quando la ballerina era già presente a Tu sì que vales ma nel ruolo di spalla, al fianco di Belén, Sakara e Castrogiovanni.

Giulia Stabile: “A Tu sì que vales mi sento a casa”

Giulia ha fatto sapere di non essere nervosa per l’imminente debutto della nuova edizione di Tu sì que vales, la prima che la vedrà occupare ufficialmente la posizione di conduttrice. “Qui mi sento in famiglia. Non sento il peso della conduzione. Lo vedo come uno di quegli spettacoli che venivano a vedere solo i nostri genitori”, ha dichiarato la ballerina con il sorriso. A farle da spalla è stato Sakara: “Con Giulia c’è sempre stato feeling e andrà sempre meglio. Ve ne accorgerete”. La danza resta però tra i progetti di Giulia che ha solo allargato il suo campo di competenza, senza mai abbandonare la sua più grande passione: “Continuo a studiare danza. Quest’anno ho studiato una settimana a Londra e continuo a studiare anche in Italia. Sono soddisfatta. Certo, esiste sempre una parte di me molto critica ma sono contenta”. La simpatia della conduttrice nei confronti di Stabile è stata testimoniata anche dalla scelta di non rivolgerle domande a proposito della sua vita privata. Toffanin ha chiesto a Sakara e Castrogiovanni delle rispettive storie d’amore. Con Stabile, invece, ha preferito evitare. “Da te voglio solo sapere cos’è questa bella catenina che porti al collo. Ce l’hai da anni? Ti porterà fortuna”, è stata l’unica domanda posta. Nessun riferimento al legame finito con Sangiovanni.