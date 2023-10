Valeria Biotti dopo l’offesa di Corona: “Chi era in studio non mi ha difesa perché so farlo da sola” La giornalista insultata a Corona risponde all’articolo di Fanpage.it, difendendo i colleghi che non sono intervenuti dopo le offese sessiste dell’ex re dei paparazzi: “La retorica del “salvare la donzella in difficoltà” deve finire. I colleghi e il direttore non sono intervenuti proprio per quel rispetto che dite sia mancato.”

A cura di Andrea Parrella

Sta facendo molto discutere in queste ore quanto accaduto in diretta a Radio Radio durante l'intervento di Fabrizio Corona, ospite per raccontare gli sviluppi della vicenda scommesse legata a diversi calciatori italiani presumibilmente coinvolti. Nel corsoi dell'intervista c'è stato un alterco tra Corona e la giornalista Valeria Biotti, che limitandosi a chiedere se tra le rivelazioni annunciate ce ne sarebbero state alcune inerenti la presunta omosessualità di alcuni calciatori, ha ricevuto una risposta scortese da parte di Corona, condita da un commento sessista.

La risposta di Valeria Biotti all'articolo di Fanpage.it

Nel riprendere la notizia, su Fanpage.it abbiamo rimarcato come le parole di Corona non siano state immediatamente stigmatizzate dai colleghi di Biotti presenti in diretta. La giornalista, tramite una storia pubblicata su Instagram, ha quindi chiesto venisse pubblicata una precisazione che riportiamo:

Gentile Fanpage. Ritengo di dover precisare un elemento importante: Non sono stata affatto vittima degli sproloqui di Fabrizio Corona. Oggetto, sì, vittima no. Perché non ne ho subito gli insulti ma ho risposto come dovuto. Chi era in studio non mi ha difesa (come avete sottolineato) perché sono perfettamente in grado di farlo da sola. Questa retorica del "salvare la donzella in difficoltà" deve finire. I colleghi e il direttore non sono intervenuti proprio per quel rispetto che dite sia mancato. Tengo molto a questo aspetto e vi pregherei di pubblicare la mia precisazione.

Cosa è successo

Corona è ospite di Radio Radio per discutere dell’inchiesta pubblicata su Dillinger che porta la sua firma e che ha investito grandi nomi del calcio italiano: da Nicolò Zaniolo a Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Nicola Zalewski (per il momento, ma l’inchiesta sarebbe destinata ad allargarsi). Valeria Biotti, giornalista e speaker della trasmissione, gli chiede quindi di quello che ritiene possa essere il “secondo filone” dell’inchiesta, rifacendosi a una dichiarazione che lo stesso Corona aveva fatto solo qualche giorno fa, quando il clamoroso scoop sui calciatori coinvolti nel giro di calcio scommesse era già iniziato. Corona ha quindi risposto in modo brusco: “Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, fai gossip davanti a un’inchiesta del genere? Quali diritti e diritti? Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento, che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che può mandare le squadre in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace. Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare”. Quindi Corona ha salutato in fretta, riagganciando.