Jada Pinkett Smith: “Ho capito che non era Will Smith a rendermi felice, dovevo farlo da sola” Jada Pinkett Smith ha raccontato che per un periodo della sua vita ha pensato che dovesse essere suo marito ad occuparsi della sua felicità. Poi ha compreso che solo lei poteva pensare a sé stessa.

A cura di Ilaria Costabile

Jada Pinkett Smith e suo marito Will sono in "un posto bellissimo". Lo dice l'attrice in una lunga chiacchierata tenutasi a New York, durante degli incontri organizzati da Vanity Fair, in cui ha affrontato varie tematiche di cui ha parlato anche nella sua autobiografia, soffermandosi sul suo benessere mentale e, ovviamente, sul rapporto con Will Smith, soprattutto dopo l'episodio degli Oscar che, paradossalmente, ha salvato il loro matrimonio.

Jada Pinkett Smith e la consapevolezza di sé

L'attrice racconta di come sia stato il marito a farle capire, per la prima volta, che non stava pensando davvero a se stessa: "Lo capisco, finora sei sempre stata sul mio treno" le aveva detto, per farle capire che non stava seguendo la sua strada:

Voleva davvero che salissi sul mio, di treno, in modo da poter saltare entrambi avanti e indietro sul treno dell’altro. Ma ha veramente capito che per me era arrivato il momento di avere un treno tutto mio

Pinkett Smith racconta di come lei e il marito, nonostante il periodo di lontananza, si siano poi riavvicinati: "Will e io abbiamo affrontato insieme un percorso molto intenso per imparare davvero cosa sia l’amore". Secondo l'attrice, infatti, è solo con il tempo che si è resa conto di come non fosse compito della persona che fosse al suo fianco occuparsi della sua felicità:

Questo è ciò che significa avere una relazione, imparare ad amare. Pensiamo di iniziare una relazione sapendo come amare. Del tipo: “Oh, ho trovato il mio principe azzurro. Lui sa come amarmi. Si assicurerà che io sia felice”. E man mano che si va avanti nella vita, nel matrimonio e nelle relazioni, io, personalmente, ho dovuto capire che non era compito di Will rendermi felice.

Il riavvicinamento a Will Smith dopo gli Oscar

Prima che si sposassero, infatti, non stava attraversando un momento particolarmente florido e quando ha incontrato Will Smith è cambiata la sua prospettiva: "Mi sono detta: sono guarita, sono guarita. Non ho bisogno di andare in terapia. Non mi serve questo Prozac. Ho trovato il mio nuovo Prozac, e si chiama Will Smith". L'attrice ha poi continuato dicendo:

Mi sentivo molto delusa quando non lo faceva. E non mi sentivo responsabile delle mie azioni. Non mi prendevo cura di me stessa come avrei dovuto.

Questo percorso che l'ha portata ad acquisire consapevolezza di sé, ed è durato diversi anni, nei quali è stata anche lontana da suo marito, senza mai prendere del tutto le distanze. Il momento in cui, però, si sono davvero riavvicinati è stato dopo lo schiaffo a Chris Rock che Smith ha sferrato agli Oscar: