Jada Pinkett-Smith su Will Smith: “Ai tempi del pugno a Chris Rock non stavamo insieme” Nel suo nuovo libro “Worthy”, Jada Pinkett Smith ha rivelato alcuni dettagli sul suo rapporto con Will Smith ai tempi degli Oscar 2022, durante i quali il marito diede uno schiaffo al presentatore Chris Rock: “Eravamo una famiglia, ma non marito e moglie”.

A cura di Sara Leombruno

Una vita vissuta tra un'infanzia difficile, gli alti e bassi della carriera a Hollywood e la diagnosi di alopecia nel 2018. Jada Pinkett Smith è sempre stata abituata ad affrontare situazioni difficili ma nessuna – racconta – avrebbe potuto prepararla a quella degli Oscar del 2022, durante i quali suo marito Will Smith diede un pugno a Chris Rock. L'allora presentatore aveva appena fatto una battuta sulla testa rasata dell'attrice, chiedendole se si stesse preparando a girare un sequel di "Soldato Jane"; a quel punto l'attore salì sul palco e lo colpì con foga. A più di un anno di distanza, a fare chiarezza sul rapporto tra i due coniugi ai tempi della cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles è la stessa Jada in un estratto esclusivo del suo libro "Worthy", in uscita il 17 ottobre.

Il rapporto tra Will Smith e Jada Pinkett ai tempi degli Oscar del 2022

Nel capitolo del suo nuovo libro "The Holy Joke, the Holy Slap, and Holy Lessons", Jada rivela cosa significò per lei essere presa in giro per la sua alopecia da Chris Rock e poi assistere all'aggressione di suo marito Will Smith in diretta televisiva mondiale. Come molti telespettatori a casa, l'attrice non pensava fosse reale: "Credevo fosse una scenetta", ha scritto.

Ancora oggi non mi è chiaro il motivo per cui Will si sia arrabbiato così tanto. Vivevamo vite separate ed eravamo lì come famiglia, non come marito e moglie. Quando l'ho sentito definirmi come sua “moglie” quando ha urlato a Chris Rock di "tenere il mio nome fuori dalla sua fot***a bocca", mi sono meravigliata molto. In quel momento ho pensato alla me adolescente, a quanto avessi faticato per essere agli Oscar. Ma non importava quanta crescita personale avessi sperimentato, non sapevo se combattere o scappare, non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Ma qualunque cosa fosse accaduta, ho capito che io Will eravamo nella stessa situazione.

Ad oggi, i due attori sono separati e non stanno più insieme da sette anni, ma nonostante questo non hanno ancora deciso se divorziare o meno.

Leggi anche Carolyn Smith conferma la sua presenza in giuria a Ballando con le Stelle

Chris Rock aveva già preso in giro Jada Pinkett in passato

In realtà, l'attrice ha raccontato di aver avuto uno strano presentimento proprio prima dell'incidente sul palco degli Oscar: "Quando il volto di Chris Rock è apparso sullo schermo come uno dei presentatori di quella sera mi si è stretto lo stomaco". Sei anni prima, infatti, Chris Rock aveva già rivolto alcune battute infelici alla moglie di Will Smith. Quell’edizione era stata inondata di polemiche per la mancanza di candidature di attori neri e Jada Pinkett aveva lanciato un boicottaggio agli Oscar. Salito sul palco con un completo total white, Chris Rock allora aveva detto: "Jada ha boicottato gli Oscar? E’ come se io boicottassi le mutandine di Rihanna. Non sono mai stato invitato!".